Científico israelí dice que el COVID-19 podría tratarse por menos de 1 dólar al día con Ivermectina

ItonGadol.- La ivermectina, un medicamento que se usa para combatir los parásitos en los países del tercer mundo, podría ayudar a reducir la duración de la infección en las personas que contraen el coronavirus por menos de 1 dólar al día, según una investigación reciente del Centro Médico Sheba en Tel Hashomer.

El profesor Eli Schwartz, fundador del Centro de Medicina del Viaje y Enfermedades Tropicales de Sheba, realizó un ensayo aleatorizado, controlado y doble ciego desde el 15 de mayo de 2020 hasta finales de enero de 2021 para evaluar la eficacia de la ivermectina en la reducción de la diseminación viral. entre pacientes no hospitalizados con COVID-19 leve a moderado.

La ivermectina ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Desde 1987. Los descubridores de la droga recibieron el Premio Nobel de Medicina 2015 por su tratamiento de la oncocercosis, una enfermedad causada por una infección con un gusano redondo parasitario.

A lo largo de los años, se ha utilizado para otras indicaciones, como sarna y piojos. Además, en la última década, varios estudios clínicos han comenzado a mostrar su actividad antiviral contra virus que van desde el VIH y la gripe hasta el Zika y el Nilo Occidental.

La droga también es extremadamente económica. Un estudio publicado en el American Journal of Therapeutics, revisado por pares, mostró que el costo de la ivermectina para otros tratamientos en Bangladesh es de alrededor de $ 0,60 a $ 1,80 por un curso de cinco días. Cuesta hasta $ 10 por día en Israel, dijo Schwartz.

En el estudio de Schwartz, unos 89 voluntarios elegibles mayores de 18 años que fueron diagnosticados con coronavirus y que se alojaban en hoteles estatales COVID-19 se dividieron en dos grupos: el 50% recibió ivermectina y el 50% recibió un placebo, según su peso. . Les dieron las pastillas durante tres días seguidos, una hora antes de una comida.

Los voluntarios fueron evaluados utilizando una prueba estándar de PCR con hisopo nasofaríngeo con el objetivo de evaluar si hubo una reducción en la carga viral al sexto día, el tercer día después de la finalización del tratamiento. Se tomaron muestras cada dos días.

Casi el 72% de los voluntarios tratados con ivermectina dieron negativo para el virus al sexto día. Por el contrario, solo el 50% de los que recibieron el placebo dieron negativo.

ADEMÁS, el estudio analizó la viabilidad del cultivo, es decir, cuán infecciosos eran los pacientes, y encontró que solo el 13% de los pacientes con ivermectina eran infecciosos después de seis días, en comparación con el 50% del grupo placebo, casi cuatro veces más.

“Nuestro estudio muestra ante todo que la ivermectina tiene actividad antiviral”, dijo Schwartz. “También muestra que hay casi un 100% de posibilidades de que una persona no sea infecciosa en cuatro a seis días, lo que podría reducir el tiempo de aislamiento de estas personas. Esto podría tener un gran impacto económico y social”.

El estudio apareció en el sitio de intercambio de investigaciones sobre la salud de MedRxiv. Aún no ha sido revisado por pares.

Schwartz dijo que otros estudios similares, aunque no todos realizados con los mismos estándares de doble ciego y placebo que el suyo, también mostraron un impacto favorable del tratamiento con ivermectina.

Su estudio no probó que la ivermectina fuera eficaz como profiláctico, lo que significa que podría prevenir enfermedades, advirtió, ni demostró que reduzca las posibilidades de hospitalización. Sin embargo, otros estudios han mostrado tal evidencia, agregó.

Por ejemplo, el estudio publicado a principios de este año en el American Journal of Therapeutics destacó que “una revisión de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance resumió los hallazgos de 27 estudios sobre los efectos de la ivermectina para la prevención y el tratamiento de la infección por COVID-19 , concluyendo que la ivermectina ‘demuestra una fuerte señal de eficacia terapéutica’ contra COVID-19 ”.

«Otra revisión reciente encontró que la ivermectina redujo las muertes en un 75%», dijo el informe.

PERO IVERMECTIN no está exento de controversia y, por lo tanto, a pesar de los altos niveles de coronavirus en todo el mundo, ni la FDA ni la Organización Mundial de la Salud han estado dispuestos a aprobarlo para su uso en la lucha contra el virus.

El profesor Ya’acov Nahmias, investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalem, ha cuestionado la seguridad de la droga.

«La ivermectina es un agente terapéutico químico y tiene importantes riesgos asociados», dijo en una entrevista anterior. «Debemos tener mucho cuidado al usar este tipo de medicamentos para tratar una enfermedad viral de la que la gran mayoría del público se recuperará incluso sin este tratamiento».

Durante el estudio de Schwartz, no hubo ninguna señal de efectos secundarios significativos entre los usuarios de ivermectina.

Sólo cinco pacientes fueron remitidos a hospitales, cuatro de ellos en el grupo de placebo. Un paciente con ivermectina fue al hospital quejándose de dificultad para respirar el día del reclutamiento. Continuó con el tratamiento con ivermectina y fue devuelto al hotel al día siguiente en buenas condiciones.

La FDA dijo en su sitio web que «recibió múltiples informes de pacientes que requirieron apoyo médico y fueron hospitalizados después de automedicarse con ivermectina».

La «FDA no ha aprobado la ivermectina para su uso en el tratamiento o la prevención de COVID-19 en humanos», dijo. “Las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos gusanos parásitos, y existen formulaciones tópicas (en la piel) para los piojos y afecciones de la piel como la rosácea. La ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar virus). Tomar grandes dosis de este medicamento es peligroso y puede causar daños graves «.

La Organización Mundial de la Salud también ha recomendado no usar el medicamento excepto en ensayos clínicos.

EN CONTRASTE, Schwartz dijo que estaba muy decepcionado de que la OMS no apoyara ningún ensayo para determinar si el medicamento podría ser viable.

El mes pasado, la Universidad de Oxford anunció un gran ensayo sobre la eficacia de la ivermectina.

Schwartz dijo que se interesó en explorar la ivermectina hace aproximadamente un año, «cuando todos buscaban un nuevo fármaco» para tratar el COVID-19, y se estaba haciendo un gran esfuerzo para evaluar la hidroxicloroquina, por lo que decidió unirse al esfuerzo.

“Dado que la ivermectina estaba en mi estante, ya que la estamos usando para enfermedades tropicales y había indicios de que podría funcionar, decidí hacerlo”, dijo.

Los investigadores en otros lugares del mundo comenzaron a investigar el fármaco aproximadamente al mismo tiempo. Pero cuando comenzaron a ver resultados positivos, nadie quiso publicarlos, dijo Schwartz.

“Hay mucha oposición”, dijo. “Intentamos publicarlo y tres revistas lo echaron a patadas. Nadie quería ni oír hablar de eso. Tienes que preguntarte cómo es que el mundo está sufriendo «.

«Este medicamento no generará grandes ganancias económicas», por lo que las grandes farmacéuticas no quieren lidiar con él, dijo.

ALGUNA de la oposición más fuerte a la ivermectina provino de Merck Co., que fabricó el medicamento en la década de 1980. En una declaración pública sobre la ivermectina en su sitio web en febrero, dijo: “Los científicos de la compañía continúan examinando cuidadosamente los hallazgos de todos los estudios disponibles y emergentes de ivermectina para el tratamiento de COVID-19 en busca de evidencia de eficacia y seguridad. Es importante señalar que, hasta la fecha, nuestro análisis no ha identificado ninguna base científica para un efecto terapéutico potencial contra COVID-19 a partir de estudios preclínicos; no hay evidencia significativa de actividad clínica o eficacia clínica en pacientes con enfermedad COVID-19, y una preocupante falta de datos de seguridad en la mayoría de los estudios ”.

Pero Merck no ha lanzado ningún estudio propio sobre la ivermectina.

“Uno pensaría que Merck estaría feliz de saber que la ivermectina podría ser útil para los pacientes con corona y tratar de estudiarla, pero están declarando en voz alta que el medicamento no debe usarse”, dijo Schwartz. “Mil millones de personas lo tomaron. Ellos se lo dieron. Es una verdadera lástima «.

Y no avanzar con la ivermectina podría extender el tiempo que le toma al mundo vivir junto al virus, dijo.

“El desarrollo de nuevos medicamentos puede llevar años; por lo tanto, identificar los medicamentos existentes que se pueden reutilizar contra el COVID-19 [y] que ya tienen un perfil de seguridad establecido a través de décadas de uso podría desempeñar un papel fundamental en la supresión o incluso el fin de la pandemia del SARS-CoV-2 ”, escribió el investigadores del American Journal of Therapeutics. «El uso de medicamentos reutilizados puede ser especialmente importante porque podrían pasar meses, posiblemente años, para que gran parte de la población mundial se vacune, especialmente entre las poblaciones de ingresos bajos a medios».