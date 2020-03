Cambian las alertas de misiles por la Danza del hada de azúcar

Itongadol/AJN.- El Comando de la Retaguardia de la Fuerza de Defensa de Israel ha cambiado la alarmante alerta de misiles para las comunidades linderas con la Franja de Gaza por la melodía de la Danza del hada de azúcar, de la obra El cascanueces, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Una amplia investigación reveló que los residentes del sur de ese país se habían vuelto insensibles a la sirena y la relajante música de esa famosa pieza de ballet clásico era tan discordante que los obligaba a abandonar su complacencia.

«Ahora puedo dar pasos de bourrée hasta el refugio antiaéreo, lo cual es una gran distracción de lo que se siente como una muerte inminente», dijo Si Ting Duck, de Sderot.

El coreógrafo original del ballet, Marius Petipa, quería que la danza sonara como «gotas de agua disparadas desde una fuente», y según un portavoz del Comando de la Retaguardia, el Ejército no pudo resistirse a la ironía de elegir una «alternativa de buen gusto a las gotas de cohetes disparados desde Gaza».

«Cuando escuché la música por primera vez, les grité a mis vecinos que la ignoraran», admitió Igor Medyved.

“Pero cuando me di cuenta de que era la alerta de misiles, me sonó como en casa», continuó el ex bailarín del teatro Bolshói de Moscú que y actualmente cultiva lechuga en el kibbutz Erez.

Es que «el silbido de los proyectiles en lo alto encaja perfectamente con la melodía», explicó.

Oficiales del Comando de la Retaguardia revelaron que la próxima vez probarán como sirena You Shook Me All Night Long (Me sacudiste toda la noche), de AC/DC.