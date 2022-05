Biden notificó a Bennett sobre la decisión final de mantener a los Guardias de Irán en la lista de terroristas

Itongadol.- El presidente de EE. UU., Joe Biden, tomó la decisión final de no eliminar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la lista de terroristas de EE. UU., según las fuentes de The Times of Israel.

El sitio de noticias cita a un alto funcionario occidental diciendo que el IRGC permanecerá en la lista negra de terroristas, a pesar de que el tema es un punto conflictivo en los esfuerzos por restaurar el acuerdo nuclear de 2015 firmado entre Irán y las potencias mundiales.

Otra persona familiarizada con el asunto dice que Biden transmitió su decisión durante una llamada telefónica el 24 de abril con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, dice el informe.

La fuente agrega que la decisión se transmitió como absolutamente definitiva y que la ventana para las concesiones iraníes se había cerrado.

Ministra del Interior, Ayelet Shaked, núm. 2 en el partido de Bennett, elogia el informe en Twitter como un «gran logro» para el primer ministro.