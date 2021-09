Ante la ONU, Bennett afirmó que “Irán busca dominar Medio Oriente bajo el paraguas nuclear”

Agencia AJN.- En su discurso ante la 76ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, el primer ministro Naftali Bennett destacó hoy el modelo israelí para combatir la pandemia de COVID-19: «Fusiona la sabiduría de la ciencia con el poder de la formulación de políticas”.

Bennett destacó que la economía “debe permanecer abierta”, argumentando que “todos pagamos un precio enorme, un precio económico, un precio físico y un precio emocional, por detener la vida en 2020”.

“Los cierres, restricciones, cuarentenas, no pueden funcionar a largo plazo. Nuestro modelo, en lugar de bloquear a las personas en modo de sueño pasivo, las recluta para hacer un esfuerzo. Por ejemplo, les pedimos a las familias israelíes que realicen pruebas en el hogar a sus hijos para que podamos mantener las escuelas abiertas, y de hecho las escuelas permanecieron abiertas”, agregó.

Otro aspecto del modelo son las vacunas tempranas, con Bennett promocionando las medidas del gobierno anterior y el actual para hacer de Israel el primer país del mundo en ofrecer inyecciones generalizadas de la primera y tercera dosis, respectivamente.

“Estamos en una carrera contra un virus mortal y debemos tratar de adelantarnos”, afirmó, y agregó que el paso a la tercera dosis “fue una decisión difícil, dado que en ese momento la FDA aún no había aprobado eso”.

“A los dos meses puedo informar que funciona: con una tercera dosis, estás siete veces más protegido que con dos dosis y 40 veces más protegido que sin ninguna vacuna.

“Como resultado, Israel está en camino de escapar de la cuarta ola sin un bloqueo, sin más daño a nuestra economía. La economía de Israel está creciendo y el desempleo ha bajado. Me alegra que nuestras acciones hayan inspirado a otros países a seguir con el refuerzo”, agregó.

Sobre Israel y sus vecinos

Bennett destacó a Israel como un “faro en un mar tempestuoso, un faro de democracia… ansioso por contribuir al mundo a pesar de estar en el vecindario más difícil del mundo”.

“Durante demasiado tiempo, Israel se definió por guerras con nuestros vecinos”, dijo. “Pero esto no es de lo que se trata Israel. Esto no es de lo que se trata el pueblo de Israel. Los israelíes no se despiertan por la mañana pensando en el conflicto.”

“Los israelíes quieren llevar una buena vida, cuidar de nuestras familias y construir un mundo mejor para nuestros niños. Lo que significa que, de vez en cuando, es posible que tengamos que dejar nuestros trabajos, despedirnos de nuestras familias y correr al campo de batalla para defender nuestro país”, agregó.

“No deberían ser juzgados por ello. Los israelíes recuerdan los oscuros horrores de nuestro pasado, pero siguen decididos a mirar hacia adelante para construir un futuro más brillante”, destacó.

“Irán busca dominar Medio Oriente bajo el paraguas nuclear”

“Si bien Israel se esfuerza por hacer el bien, no podemos perder de vista ni por un momento lo que está sucediendo en nuestro vecindario. Israel está, literalmente, rodeado por Hezbollah, milicias chiítas, la Jihad Islámica y Hamás. En nuestras fronteras”, afirmó.

“Estos grupos terroristas buscan dominar Medio Oriente y difundir el Islam radical por todo el mundo. ¿Que tienen todos ellos en común? Todos quieren destruir mi país y todos están respaldados por Irán. Obtienen su financiamiento de Irán, su entrenamiento de Irán y sus armas de Irán”, agregó.

“El gran objetivo de Irán es muy claro para cualquiera que quiera abrir los ojos: Irán busca dominar la región, y busca hacerlo bajo un paraguas nuclear”.

Bennett dice que todos los lugares que Irán ha tratado de apoderarse se están «desmoronando», citando como ejemplos Líbano, Irak, Siria, Yemen y Gaza.

«El programa nuclear de Irán ha marcado un hito; y también nuestra tolerancia. Las palabras no impiden que las centrifugadoras giren. No permitiremos que Irán adquiera un arma nuclear».