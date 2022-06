Alerta de viaje a Turquía por amenazas iraníes a israelíes baja a mediana

AJN/Itongadol.- El Consejo de Seguridad Nacional de Israel bajó este martes el nivel de amenaza en su advertencia de viaje a los israelíes que visiten Estambul de alto a medio después de que las autoridades de Israel y Turquía cooperaran para contrarrestar células terroristas iraníes.

Israel y Turquía trabajaron juntos para detener a varias células terroristas iraníes que intentaban atacar a turistas israelíes en Estambul. Las fuerzas de seguridad turcas arrestaron a múltiples células de este tipo que trabajaban bajo los auspicios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y reclutaban a ciudadanos turcos, lo que redujo el nivel de amenaza para los israelíes, dijo el NSC.

La declaración se produjo 10 días después de que la inteligencia turca revelara que detuvo un ataque iraní contra un ex embajador israelí, su esposa y varios otros turistas israelíes. El Mossad se llevó a varios israelíes momentos antes de que los terroristas respaldados por Irán planearan secuestrarlos y las autoridades turcas arrestaron a 10 sospechosos.

El primer ministro Naftali Bennett le agradeció al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, así como a las fuerzas de seguridad israelíes y turcas por detener los ataques.

“Nuestras acciones tuvieron éxito en la protección de la vida humana”, dijo Bennett. “Poco a poco volveremos a la normalidad. Hago un llamado a los israelíes a que permanezcan alertas”.

El NSC llamó a los israelíes a “examinar la necesidad de viajar a Turquía” porque “la motivación iraní sigue siendo alta” para atacarlos en un futuro.

La advertencia incluye aconsejar a los israelíes que visiten Turquía que no publiquen los detalles de su viaje en las redes sociales con anticipación o mientras se realiza, que le informen a un pariente cercano en Israel sobre su itinerario, que estén al tanto de sus alrededores, que no usen símbolos israelíes ni conversen sobre su servicio en las FDI en Turquía y que traten de no hablar con extraños.

El jefe de la División de Inteligencia del NSC, Yossi Adler, dijo el martes que había numerosas células terroristas que intentaban ataques y secuestros simultáneos de objetivos israelíes específicos y que las agencias de seguridad e inteligencia israelíes y turcas tomaron “acciones inusuales en comparación con el pasado”, trabajando juntas “hombro con hombro».

Esa cooperación contribuyó al acercamiento diplomático entre Jerusalem y Ankara, dijo Adler.

Bajar el nivel de amenaza de cuatro a tres “no es una eliminación total de la advertencia, pero estamos volviendo a la situación de hace unas semanas”, dijo.

Publicar el nivel de amenaza y el razonamiento detrás de él fue efectivo y es probable que el NSC lo vuelva a hacer si hay una situación similar en el futuro, dijo Adler.

Aunque hubo informes significativos sobre israelíes que ignoraron la advertencia y visitaron Estambul de todos modos, dos tercios menos de israelíes viajaron a la ciudad de lo que se esperaba anteriormente.

“No descansaremos; ni en Turquía ni en todo el mundo”, advirtió Adler. “Todavía hay advertencias sobre diferentes lugares, lo que refleja el potencial de un brote de ataques terroristas. Le pedimos al público que trate de elegir lugares con un nivel de amenaza bajo o inexistente al planificar sus vacaciones”.

El desierto del Sinaí y Jordania, que recientemente también se encontraban en el nivel de advertencia más alto, se redujeron recientemente al nivel 2.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, visitó Ankara el mes pasado y expresó su agradecimiento por la cooperación de Turquía para contrarrestar la amenaza.

“No permitiremos terror en nuestra tierra”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu. “Creo que les enviamos el mensaje a los terroristas”.

A la luz de los lazos diplomáticos más cálidos entre Jerusalem y Ankara, los ministros discutieron nuevamente el intercambio de embajadores.

Los lazos entre Turquía e Israel se deterioraron a partir de 2008 cuando la operación Plomo Fundido enfureció al entonces primer ministro Recep Tayyip Erdogan, ya que se había reunido con el entonces primer ministro Ehud Olmert días antes y sintió que lo habían hecho parecer que lo apoyaba. Las relaciones alcanzaron su punto más bajo después del incidente del Mavi Marmara en 2009, en el que comandos de las FDI abordaron un barco que buscaba romper el bloqueo a Gaza. En el combate cuerpo a cuerpo que siguió murieron nueve activistas armados de una organización afiliada a Erdogan.

En los años siguientes, la retórica de Erdogan se volvió más vituperante, acusando a Israel de asesinar a niños. Turquía dio cobijo a terroristas de Hamás y financió acciones desestabilizadoras en Jerusalem Oriental, y los fuertemente censurados medios de comunicación de Turquía promovieron artículos y programas de televisión antisemitas.

La visita de Lapid a Ankara fue un paso importante para mejorar las relaciones diplomáticas entre los países, una tendencia que comenzó el año pasado, con múltiples llamadas entre el presidente Isaac Herzog y el presidente turco Erdogan. Herzog visitó Ankara este año y Çavusoglu visitó Jerusalem.