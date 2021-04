Zarif: «Kerry me dijo que Israel había lanzado ataques contra las fuerzas de Irán en Siria»

AJN/Itongadol.- En una entrevista publicada por Iran International y The New York Times esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, afirmó que “fue el ex secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, John Kerry, quien me dijo que Israel había lanzado más de 200 ataques contra las fuerzas iraníes en Siria».

El ex secretario de Estado y actual enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, negó el lunes las acusaciones de que había entregado información sobre los ataques aéreos israelíes en Siria.

“Puedo decirles que esta historia y estas acusaciones son inequívocamente falsas. Esto nunca sucedió, ni cuando era secretario de Estado ni desde entonces”, tuiteó Kerry.

En respuesta a una pregunta sobre la entrevista filtrada durante una rueda de prensa el lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, enfatizó que el departamento no comenta sobre «material supuestamente filtrado» y que los supuestos ataques aéreos israelíes en Siria «ciertamente no eran secretos y los gobiernos que estaban involucrados hablaban de esto públicamente».

«Por supuesto, no podemos dar fe de la autenticidad de la misma, de la precisión de la misma, por lo que, por supuesto, no voy a comentar directamente sobre lo que hay en esa cinta, en esa grabación», dijo Price.

Varios republicanos expresaron su indignación por las acusaciones contra Kerry y criticaron al ex secretario de Estado por supuestamente filtrar información confidencial.

«La gente está hablando de traición, y no digo mucho esa palabra», dijo el senador Dan Sullivan de Alaska, según Politico. “John Kerry hace todo tipo de cosas que no puedo soportar. Pero este es el que rompió la espalda del camello».

El representante de Wisconsin, Mike Gallagher, calificó de «insondable» que un diplomático estadounidense filtrara información de inteligencia a «los principales patrocinadores del terrorismo en el mundo».

Si bien las FDI generalmente no confirman los ataques aéreos individuales en Siria, publica periódicamente estadísticas sobre los ataques. En diciembre, las FDI anunciaron que habían llevado a cabo 50 ataques contra su vecino del nordeste en 2020.

El informe se produce cuando Irán mantiene conversaciones con los Estados Unidos y las naciones europeas en Viena en un intento de volver al Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como el acuerdo nuclear de 2015, donde persisten importantes desacuerdos después de la última ronda de conversaciones en Viena de la semana pasada, con las negociaciones aún lejos de concluir y el resultado incierto, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.

Las principales diferencias entre Washington y Teherán son las sanciones que Estados Unidos necesitaría eliminar y los pasos que debería tomar Irán para reanudar sus obligaciones de frenar su programa nuclear, dijo el funcionario estadounidense a los periodistas en una conferencia telefónica.

Añadió que es probable que las conversaciones sean un proceso de múltiples rondas.

En tanto, altos funcionarios de defensa israelíes viajarían a los Estados Unidos como parte de los esfuerzos de Jerusalem para presionar por una mayor supervisión internacional en el renovado acuerdo nuclear de Irán.

Según el locutor público de Israel, Kan, el director del Mossad, Yossi Cohen, el asesor de seguridad nacional Meir Ben-Shabbat y el jefe de personal de las FDI, el teniente general Aviv Kohavi, han recibido la tarea.

Los tres se dirigirán a Washington para buscar un mandato reforzado para los inspectores con la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) de las Naciones Unidas.

Irán y las potencias mundiales se han reunido en Viena este mes para discutir un posible regreso al acuerdo que efectivamente se derrumbó cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró en 2018 e impuso nuevas sanciones a Irán.

Según el acuerdo original, que fue negociado durante la presidencia de Barack Obama, la AIEA debía inspeccionar tanto las instalaciones nucleares oficiales iraníes como los sitios atómicos sospechosos. Irán, sin embargo, se movió recientemente para recortar las capacidades del organismo de la ONU a través de la legislación.

Kan informó que Israel quiere que la AIEA tenga más poder después de llegar a la conclusión de que el acuerdo revivido, con el que se espera que Estados Unidos se comprometa en un futuro cercano, apenas tendrá en cuenta ninguna de sus preocupaciones.