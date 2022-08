“No tenemos intención de producir una bomba atómica”, asegura el jefe nuclear de Irán

Itongadol.- Irán tiene la capacidad técnica para producir una bomba atómica, pero no tiene intención de hacerlo, aseguró el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, según la agencia semioficial de noticias Fars.

Eslami reiteró los comentarios realizados en julio por Kamal Kharrazi, un alto asesor del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, cuyas declaraciones supusieron una insólita sugerencia de que la República Islámica podría estar interesada en las armas nucleares, algo que ha negado durante mucho tiempo.

«Como mencionó el Sr. Kharrazi, Irán tiene la capacidad técnica para construir una bomba atómica, pero ese programa no está en la agenda», dijo Eslami.

Irán ya está enriqueciendo uranio hasta el 60% de pureza fisible, muy por encima del límite del 3,67% establecido en el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales de 2015, que ahora está destrozado. El uranio enriquecido al 90% es apto para una bomba nuclear.

Un alto negociador nuclear iraní dijo el domingo que Teherán ha respondido a la propuesta del alto diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, destinada a salvar el acuerdo, y busca una rápida conclusión de las negociaciones.

Borrell dijo que había propuesto un nuevo proyecto de texto para revivir el pacto.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, declaró: «Tras el intercambio de mensajes de la semana pasada y la revisión de los textos propuestos, existe la posibilidad de que en un futuro próximo podamos llegar a una conclusión sobre el calendario de una nueva ronda de negociaciones nucleares.»

Las líneas generales de un acuerdo renovado se acordaron esencialmente en marzo tras 11 meses de conversaciones indirectas en Viena entre Washington y Teherán. Pero las conversaciones se rompieron entonces debido a los obstáculos, incluida la exigencia de Irán de que Estados Unidos garantice que ningún presidente futuro se retirará del acuerdo, como hizo el entonces presidente Donald Trump en 2018.

El presidente Joe Biden no puede hacer tal promesa, ya que el acuerdo nuclear es un entendimiento político no vinculante, no un tratado jurídicamente vinculante.