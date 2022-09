Las mujeres son la libertad en Irán. Un grupo de DD.HH. afirma que hay 76 muertos por la represión de las autoridades

Itongadol.- Al menos 76 personas murieron en Irán por la represión de las autoridades en los disturbios desencadenados por la muerte de Mahsa Amini, según informó el lunes Iran Human Rights (IHR).

La policía de la República Islámica expresó esta tarde que había detenido a más de 1.200 personas, en el marco de la ampliación de la red de vigilancia contra las manifestaciones que se produjeron en todo el país por la muerte de Amini, tras su arresto por infringir supuestamente las estrictas normas del país sobre el hiyab y la ropa modesta.

Las tensiones con las potencias occidentales aumentaron cuando Alemania convocó al embajador iraní y Canadá anunció sanciones, un día después de que la Unión Europea (UE) deplorara la represión y Teherán llamara a los enviados británico y noruego.

Las protestas estallaron por décima noche consecutiva el domingo en todo Irán. Una multitud de Teherán gritó «muerte al dictador», pidiendo el fin de más de tres décadas de gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, de 83 años, en imágenes compartidas por la IHR, con sede en Oslo.

En las mayores protestas en Irán en casi tres años, las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua, pero también dispararon perdigones y balas reales, mientras que los manifestantes lanzaron piedras, incendiaron patrulleros y edificios públicos.

Entre los detenidos hay veinte periodistas, aseguró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

A pesar de las amplias restricciones de Internet, incluidos los bloqueos de Instagram y WhatsApp, nuevos videos compartidos en las redes sociales mostraron las protestas del domingo por la noche en Teherán y en ciudades como Yazd, Isfahán y Bushehr, en el Golfo Pérsico.

El grupo de derechos kurdos Hengaw, con sede en Noruega, señaló que se celebró una protesta en la ciudad natal de Amini, Saqqez, «a pesar de la fuerte presencia militar».

Según los informes, los estudiantes de las universidades de Teherán, Al-Zahra y del Instituto Sharif iniciaron una huelga e instaron a los profesores a unirse a ellos.

Por otro lado, el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, criticó el domingo a Irán por su «uso generalizado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes no violentos».

This video shows the Islamic Republic’s security forces brutally beating an old man in Tehran’s Ekbatan Town on Sunday night. The beating, however, does not keep him from expressing his protest. #IranProtests#IranProtests2022#MahsaAmini#Mahsa_Amini#مهسا_امینی pic.twitter.com/jYLxHKGAR0

— Iran International English (@IranIntl_En) September 26, 2022