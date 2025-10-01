Irán avanza con un proyecto de ley que especifica que espiar para Estados Unidos e Israel es castigado con la pena de muerte

Itongadol.- Las autoridades iraníes aprobaron un proyecto de ley que endurece las penas para quienes sean condenados por espiar en nombre de Israel y Estados Unidos, meses después de la guerra de 12 días entre el Estado judío y la República Islámica.

El proyecto fue presentado al parlamento el 23 de junio, cuando Jerusalem y Teherán estaban en una guerra que incluyó ataques israelíes sin precedentes contra los programas nucleares y de misiles balísticos iraníes en la cual Washington participó brevemente.

En respuesta a los ataques de Israel, Irán lanzó más de 500 misiles balísticos y alrededor de 1.100 aviones no tripulados contra el Estado judío.

Para que el proyecto entre en vigor debe ser ratificado por el presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian.

La noticia se conoce después de que decenas de personas fueran capturadas por las autoridades iraníes bajo sospecha de espiar para Israel y Estados Unidos tras la guerra.

El proyecto de ley aprueba “sanciones más severas por espiar y colaborar con el régimen sionista y países hostiles, incluidos Estados Unidos, en materia de seguridad e intereses nacionales”, expresó el Consejo de Guardianes, el organismo responsable de supervisar la legislación.

Sin embargo, no especifica qué otros países son considerados “hostiles”, según la agencia estatal IRNA, pero señaló que “toda asistencia deliberada es condenada como corrupción en la Tierra”, uno de los cargos más graves en Irán, castigado con la pena de muerte.

La ley vigente anterior no especificaba países en particular, y el espionaje no era necesariamente considerado un delito capital.

El nuevo proyecto establece una pena de hasta dos años por “usar, transportar, comprar o vender dispositivos de internet no autorizados como Starlink”, que en ocasiones se utilizan para acceder a contenidos restringidos online.

Asimismo, también prohíbe el envío de videos e imágenes a “canales hostiles o extranjeros que… pudieran socavar la seguridad nacional”, delito castigado con hasta cinco años de prisión, agregó IRNA.

El proyecto, además, prohíbe “todas las marchas y concentraciones ilegales durante tiempos de guerra”.