Informe: Irán financia a Hezbollah con oro de contrabando

Itongadol.- Irán está contrabandeando oro desde Venezuela para financiar al movimiento islamista chií Hezbolá de Líbano, eludiendo las sanciones de Estados Unidos, según un informe de medios de comunicación de la oposición con sede en Gran Bretaña que citaba un documento confidencial.

Según Iran International, la compañía de seguros Lloyds Marine envió una advertencia a sus clientes que revelaba los planes ilegales de la República Islámica a través de Venezuela, para financiar a su apoderado libanés.

El documento -emitido el 28 de octubre y titulado «Comercio ilícito y transferencia de oro y petróleo iraní»- decía que la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Irán (IRGC) estaba «facilitando la venta de petróleo iraní» al país latinoamericano y tomando oro como forma de pago, que enviaría a Hezbolá «para actividades terroristas».

Lloyds añadió además que los vuelos de Caracas a Teherán a través de Mahan Air se utilizaban como canal ilícito para enviar el oro a cambio de petróleo iraní, lo que supone una ramificación de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mahan Air es una aerolínea privada iraní vinculada a la IRGC y sancionada por Estados Unidos por transferencias de armas.

La aseguradora británica también identificó a algunos actores implicados en «facilitar el envío ilegal de oro desde Venezuela», entre ellos Ali Kassir, representante de Hezbolá en Irán, y Mohammad Jaafar Kassir, alto cargo de Hezbolá.

El uso de oro por parte de Venezuela como forma de pago a Irán por «asistencia en el campo de la energía» no es un fenómeno nuevo, señaló Henry Rome a i24NEWS, investigador principal y observador de Irán en The Washington Institute for Near East Policy. En abril de 2020, el ex representante especial de Estados Unidos en Venezuela Elliot Abrams afirmó que Irán recibía oro por enviar gasolina a Caracas, lo que fue confirmado por un alto cargo del IRGC meses después.

Aunque la presencia de Hezbolá en Venezuela suele caracterizarse únicamente como una potencial amenaza terrorista, la opinión generalizada es que la presencia del grupo es mucho más amplia allí, convirtiendo al país latinoamericano en un «centro de convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional.»

«En Venezuela hay un régimen que simpatiza con Irán y, por delegación, con Hezbolá», afirmó David Daoud, director de investigación sobre Líbano, Israel y Siria de United Against Nuclear Iran y miembro no residente del Atlantic Council.

«También hay una enorme comunidad libanesa chií expatriada, y Hezbolá sabe cómo hacer sus incursiones», dijo a i24NEWS.

Pero Daoud mencionó que se tomaba el informe de Iran International con cautela, especialmente después de que el domingo se informara de que Irán había dejado de canalizar fondos a varias facciones palestinas.

«Sabemos que Irán financia a Hezbolá y que Hezbolá está en Venezuela. Pero si Irán se sintiera limitado financieramente, parecería inverosímil que canalizara dinero a Líbano», dijo. «Pero ése es el ingenioso modelo de Irán. Sus apoderados no necesitan dinero para mantenerse leales, debido a la base ideológica. Son ideológicamente leales».

Pero incluso en medio de una aparente crisis financiera en la República Islámica en medio de las paralizantes sanciones estadounidenses y los continuos disturbios en todo el país, Daoud señaló que Irán todavía tiene interés en financiar a Hezbolá, que por su parte ha desviado su atención de la lucha contra sus enemigos -específicamente Israel- para hacer frente a un colapso económico propio.

«Es una cuestión de prioridades. Hezbolá se da cuenta de que no puede jugar cuando el enemigo tiene la sartén por el mango. No han abandonado la lucha contra Israel, sólo se han dado cuenta de que necesitan ocuparse de su base interna antes de volver a luchar», explicó, refiriéndose al colapso económico de Líbano, que ha dejado paralizada gran parte de la infraestructura del país y empobrecida a gran parte de la población.

«Independientemente de que Hezbolá se enfrente activamente a Israel, Irán tiene interés en que Hezbolá crezca. El régimen iraní quiere exportar su revolución, y más allá de luchar contra Israel, Hezbolá presta el servicio fundamental como agente de difusión de la ideología chií.»

«Así que si puede prescindir de la financiación, lo hará».