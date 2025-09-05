Witkoff se reunió en París con funcionarios qataríes en un intento más por conseguir un alto el fuego en Gaza

Agencia AJN.- El enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, se reunió en París con funcionarios qataríes el jueves para abordar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, aunque los funcionarios israelíes se mostraron escépticos sobre el progreso hacia un acuerdo.

Un informe del Canal 12 de la televisión israelí, que cita a dos fuentes familiarizadas con los detalles, se publicó en un momento en que Israel se enfrentaba a una creciente presión internacional por la guerra contra Hamás en Gaza.

La reunión de Witkoff también tuvo lugar un día después de que el enlace estadounidense con Hamás declarara a un periódico saudí que Estados Unidos ha elaborado un acuerdo integral para poner fin a la guerra y liberar a los 48 rehenes retenidos en Gaza, de los cuales se cree que al menos 20 siguen vivos. El jueves, los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe se reunieron en El Cairo, donde, según se informa, discutieron maneras de detener la guerra.

El miércoles, el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer, habló con Witkoff y funcionarios cataríes, según el Canal 12, aunque funcionarios israelíes expresaron dudas sobre las posibilidades de un avance.

“No hay ninguna acción significativa por parte de Estados Unidos”, declaró un funcionario israelí al Canal 12. “Mientras tanto, Hamás no se está ablandando lo suficiente”.

Hamás declaró hace unas dos semanas que había aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días que implicaría la liberación de 10 rehenes vivos a cambio de prisioneros de seguridad palestinos. Esta semana, el grupo terrorista se declaró dispuesto a aceptar un acuerdo por el cual todos los rehenes sean liberados a cambio de prisioneros de seguridad palestinos.

Sin embargo, Israel no ha respondido a la oferta de alto el fuego de 60 días y ha desestimado la última declaración del grupo terrorista como una repetición de sus afirmaciones anteriores. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha exigido que la guerra termine únicamente con la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás y el establecimiento de un gobierno palestino que no esté afiliado ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.