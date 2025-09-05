El embajador Huckabee aseguró que ‘‘Estados Unidos nunca pidió a Israel que no aplique su soberanía’’ en Cisjordania

Itongadol.- El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmó que su país no se pronunció en contra de la decisión israelí de aplicar su soberanía a Cisjordania: ‘‘Estados Unidos nunca pidió a Israel que no aplique la soberanía’’.

Así lo informó este viernes el periodista israelí Tamir Morag, del canal 14 del Estado judío, compartiendo una cita de Huckabee en la que remarcaba que Washington no se pronunció en contra de la aplicación de la soberanía.

Además, citando al embajador, Morag agregó: ‘‘Declaré en repetidas ocasiones que Estados Unidos respeta a Israel como nación soberana y no le dirá a Israel lo que debe hacer. Esto es también lo que dijo el secretario Rubio esta misma semana’’.

Posteriormente, Huckabee confirmó la cita, la volvió a publicar y expresó: ‘‘Agradezco al Canal 14 de Israel que haya aclarado su noticia. Periodismo responsable’’.

En la última semana, las discusiones sobre la aplicación de la soberanía a partes del territorio de Cisjordania, un paso equivalente a la anexión, estuvieron en la agenda del Gobierno liderado por Netanyahu.

Según múltiples informes publicados en los medios de comunicación hebreos, el premier israelí convocó a los principales ministros para hablar sobre este tema.

En ese sentido, este miércoles, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dio a conocer un plan para anexar el 82% de Cisjordania.

Las declaraciones de Huckabee se producen cinco años después de que Jared Kushner, yerno del presidente Trump y en aquel momento su asesor principal, dijera que los funcionarios estadounidenses ‘‘no tienen previsto dar su consentimiento por el momento’’ a la anexión israelí del territorio de Cisjordania, tras el anuncio de un acuerdo de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

En ese momento, agosto del 2020, Kushner señaló: ‘‘Ahora mismo hay que centrarse en la aplicación de este nuevo acuerdo de paz’’, que se convirtió en los Acuerdos de Abraham, entre Israel y cuatro países árabes.

Asimismo, a principios de esta semana, Huckabee advirtió a los funcionarios israelíes que la administración Trump estaba muy preocupada por el colapso inminente de la Autoridad Palestina (AP), que tiene su sede en Cisjordania, tras la orden de Smotrich de retener los fondos que normalmente se transfieren a la AP.

‘‘Si la economía palestina se derrumba, eso no será una victoria para nadie’’, añadió el embajador estadounidense, concluyendo que ‘‘las personas desesperadas hacen cosas desesperadas’’.