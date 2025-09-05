Netanyahu: Egipto prefiere encarcelar en Gaza a quienes desean abandonar la zona de guerra

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que podría “abrir el cruce de Rafah para que los palestinos salgan, pero Egipto lo cerraría inmediatamente”, en referencia al firme rechazo de El Cairo a un eventual desplazamiento gazatíes fuera de la Franja.

En una entrevista con el canal israelí de Telegram Abu Ali Express, Netanyahu afirmó que existen diferentes planes para reconstruir la Franja, “pero la mitad de la población quiere abandonar Gaza. Esto no es una expulsión masiva”.

Continuó diciendo: “Puedo abrirles Rafah, pero Egipto lo cerrará inmediatamente”, alegando que “el derecho a abandonar Gaza es un derecho básico de todo palestino”.

Netanyahu añadió: «El presidente estadounidense Donald Trump y yo coincidimos en casi todo, diría incluso en todo». Este apoya firmemente los planes de mudanza de gazatíes.

Egipto, a través del presidente Abdel Fattah el-Sisi y altos funcionarios, ha reafirmado reiteradamente su firme oposición.

“El desplazamiento no es una opción y es una línea roja para Egipto, y no permitiremos que suceda”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, a la prensa en Nicosia.

Precisamente hoy se cumplen 700 días del ataque terrorista de Hamás a Israel y el dolor sigue presente, particularmente en las familias que aún esperan el regreso de sus 48 seres queridos, secuestrados en medio de la barbarie del 7 de octubre de 2023.

Ese día, miles de terroristas palestinos irrumpieron en las comunidades del sur de Israel, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 251, incluidos soldados y civiles, mujeres, niños y adultos mayores, en un acto de crueldad sin precedentes.

La sociedad israelí, marcada por la tragedia, todavía no ha podido superar el horror de ese ataque. Mientras, el gobierno resalta que no descansará hasta que Hamás sea derrotado en Gaza.

Hasta ahora, unos 900 soldados israelíes murieron en combate y más de 6.000 resultaron heridos. Para esta última operación, más de 50.000 reservistas fueron convocados por el Ejército.