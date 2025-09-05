La Casa Blanca considera imponer restricciones de viaje para las delegaciones de Irán y Brasil ante la Asamblea General de la ONU

Agencia AJN.- La Casa Blanca podría imponer restricciones de viaje y de otro tipo a las delegaciones iraníes y de otros países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este mes, según un memorando interno del Departamento de Estado norteamericano al que tuvo acceso The Associated Press.

Las restricciones a las delegaciones de Irán, Sudán, Zimbabue y Brasil se producirían tras la denegación de visas por parte de la Casa Blanca al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a su delegación para la conferencia, donde varias naciones occidentales se han comprometido a reconocer el Estado palestino.

Las posibles restricciones, que aún se están debatiendo y podrían cambiar, limitarían gravemente la capacidad de las delegaciones para viajar fuera de la ciudad de Nueva York.

Los movimientos de los diplomáticos iraníes ya están limitados dentro de Nueva York, pero una propuesta que se está barajando les prohibiría comprar en grandes tiendas mayoristas exclusivas para miembros, como Costco y Sam’s Club, sin obtener previamente la autorización expresa del Departamento de Estado de EEUU.

Estas tiendas han sido las favoritas de los diplomáticos iraníes de visita en Nueva York, debido a que les permiten comprar grandes cantidades de productos que no están disponibles en su país económicamente aislado a precios relativamente bajos y enviarlos a casa.

No quedó claro de inmediato si la prohibición de compras propuesta para Irán entraría en vigor, ni cuándo, pero el memorando indicaba que el Departamento de Estado también estaba considerando la redacción de normas que le permitirían imponer términos y condiciones a la membresía en clubes mayoristas para todos los diplomáticos extranjeros en Estados Unidos.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han disparado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara a los bombarderos estadounidenses atacar instalaciones nucleares iraníes clave durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio. La guerra detuvo las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán que comenzaron en abril.

Si bien Irán, cuyos líderes han jurado destruir a Israel, ha negado públicamente su búsqueda de armas nucleares, ha acumulado uranio enriquecido a un nivel que no tiene uso civil y ha rechazado las exigencias de Trump de que detenga las actividades de enriquecimiento.

Para Brasil, no estaba claro si las posibles restricciones de visado afectarían al presidente Lula da Silva o a los miembros de menor rango de la delegación del país en la reunión de la ONU.

El presidente de Brasil es tradicionalmente el primer líder mundial en hablar ante los funcionarios reunidos en la jornada inaugural de la sesión. El presidente de Estados Unidos es, por precedente, el segundo orador.

Lula ha sido blanco de críticas de Trump, quien se opone al procesamiento por parte del gobierno brasileño del ex presidente Jair Bolsonaro, aliado suyo acusado de liderar un intento de golpe de Estado.

Lula también fue declarado persona non grata en Israel el año pasado por comparar la guerra en Gaza con el Holocausto. Israel y Brasil rebajaron sus relaciones diplomáticas el mes pasado.