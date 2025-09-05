Israel lanza una campaña para denunciar la falsa cobertura mediática de la Guerra de Gaza bajo el lema «Dejen de mentir para Hamas»

Itongadol/Agencia AJN.- La Cancillería israelí lanzó esta semana una campaña para denunciar la falsa cobertura mediática de la Guerra de Gaza bajo el lema «Dejen de mentir para Hamas».

Quizá motivada por la revelación de que «150 medios de comunicación lanzarán una campaña antiisraelí coordinada por ONG, señalan documentos filtados», sus posteos alusivos comenzaron el 1° de septiembre.

«Cuando 150 medios de comunicación eligen de manera sincronizada dejar de informar noticias, tirar a la basura los valores de la prensa y la pluralidad de opiniones y, en su lugar, publicar un manifiesto político uniforme y preestablecido contra Israel, eso indica cuán grande es el sesgo contra Israel en los medios globales», aseguró el ministerio.

«Los informes que vemos en los medios de comunicación mundiales sobre Gaza no cuentan la verdadera historia allí. Cuentan la campaña de mentiras que difunde Hamás», cuestionó.

«Eso no es periodismo. Eso es política», completó la Cancillería israelí.

Horas después, destacó que «desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025, la BBC publicó repetidamente noticias falsas que se hacían eco de la propaganda de Hamás».

«Dos años de errores. Dos años de mentiras de Hamás», añadió el ministerio, inaugurando el hashtag (etiqueta) #StopLyingForHamas.

Al día siguiente fue el turno de denunciar que «Sky News le dio una plataforma a un ‘periodista’ vinculado a Hamás» y «recién después de la exposición (de ese nexo) cortó los lazos y admitió su culpa».

El miércoles, la Cancillería israelí puntualizó que «The New York Times se hizo eco de la propaganda de Hamás», pero «más tarde admitió que su titular era falso».

Y ayer repitió exactamente el mismo texto, pero respecto de The Washington Post.