Unity enfrenta una reacción violenta de sus clientes por la fusión de ironSource

Itongadol.- La fusión entre el desarrollador israelí de monetización de aplicaciones ironSource (NYSE: IS) y el desarrollador estadounidense de videojuegos Unity Software (NYSE:U) no va viento en popa. La razón principal es el pasado de ironSource. La empresa es conocida actualmente por sus soluciones para colocar anuncios en los juegos para teléfonos móviles, pero hace más de una década el producto estrella de la compañía era Installcore, una herramienta para instalar software para ordenadores domésticos. Installcore fue muy criticado a lo largo de los años por descargar programas no deseados en los ordenadores, como anuncios emergentes automáticos, e incluso fue clasificado por Microsoft y otras empresas como dañino porque cambiaba las definiciones de los usuarios.

Las operaciones de Installcore se interrumpieron en 2000, pero sigue siendo el centro de la oposición a la fusión anunciada la semana pasada, que valora a IronSource en 4.400 millones de dólares, una prima del 74% sobre el precio medio de las acciones en los 30 días anteriores a la operación. La oposición procede de los desarrolladores de juegos independientes que son clientes de Unity, que describen a ironSource como un «malware en expansión». Algunos de los desarrolladores han anunciado incluso que abandonarán Unity y trabajarán con plataformas rivales.

El sitio web de tecnología estadounidense «Protocol» describió la fusión como la creación de «la peor crisis de relaciones públicas a la que se ha enfrentado Unity». Aunque existe la más mínima posibilidad de que los desarrolladores independientes rebeldes provoquen la cancelación de la fusión, que debe completarse a finales de año, el asunto sigue erosionando la confianza en la marca Unity, que sirve al 61% de los desarrolladores de juegos del mundo.

Tras el anuncio de la fusión, la cotización de Unity cayó un 13%. Esta caída también repercute en ironSource, que tendrá el 26,5% de la empresa fusionada cuando se complete la operación.

ironSource llegó a la Bolsa de Nueva York el año pasado a través de una fusión SPAC que la valoró en 11.300 millones de dólares, pero el precio de sus acciones se desplomó junto con la caída general de las empresas tecnológicas y, cuando se anunció la fusión la semana pasada, la empresa solo tenía una capitalización de mercado de 2.300 millones de dólares.

Los desarrolladores de juegos no tardaron en levantar el pasado de IronSource. El día que se anunció el acuerdo, una desarrolladora de juegos danesa llamada Andreia Gaita tuiteó: «Un momento, a ver si lo he entendido bien, ¿se va a fusionar Unity con una empresa que es conocida principalmente por su sistema de distribución de malware?». Gaita escribió en un tuit que atrajo 15.500 likes. «Los fabricantes de dispositivos móviles, Apple por ejemplo, necesitan confiar en el motor y estar seguros de que no adjunta cosas malas al juego. Así que ahora Unity se fusiona con una empresa especializada en adjuntar malware».

Rami Ismail, un conocido desarrollador de juegos que también procede de Dinamarca, tuiteó a sus 200.000 seguidores tras el acuerdo que «se podría pensar que todo lo que tiene que hacer Unity es mantener la buena voluntad, seguir mejorando su motor y no mezclarse con villanos malvados».

Unity respondió a las afirmaciones que han sido ampliamente reseñadas en los últimos días en los sitios de juegos de todo el mundo, diciendo que la actividad de PC, en la que se desarrollaba y operaba Instalcore, se separó de ironSource «hace varios años» y que hoy la empresa se centra en los desarrolladores de juegos y aplicaciones. Unity afirmó además que ironSource «sufrió a causa de los jugadores que trataron de explotarla con malos propósitos».

En la práctica, la actividad de PC en cuestión se convirtió en Rise, que también es propiedad de los accionistas de ironSource. Rise se escindió con 150 empleados a finales de 2020, apenas unos meses antes de que ironSource anunciara la fusión con el fondo de capital privado Spock en marzo de 2021. Así que ironSource explicó esta escisión como la separación de actividades no esenciales.

El pasado de ironSource como instalador de software se ha convertido en una importante fuente de resistencia para los desarrolladores de juegos, pero no es el único problema. Unity ha surgido como una herramienta cómoda y fácil de usar para los desarrolladores de juegos independientes y ha creado su propio entorno comunitario. Pero para muchos de esos desarrolladores, la fusión con Iron Source fue vista como una dirección errónea que la compañía y el CEO John Riccitiello están siguiendo.

La fusión con IronSource debería reforzar las herramientas de Unity para monetizar los juegos y la capacidad de ganar dinero con ellos, tanto para ella como para los desarrolladores. Pero, según la percepción de algunos miembros de la comunidad, Unity debería centrarse en el desarrollo de su motor y su tecnología, es decir, concentrarse en el arte y no en el negocio.

Lotte May, parte del equipo de desarrollo de un estudio de juegos independiente llamado Necrosoft y comentarista de juegos, dijo en una entrevista con «Game Developer» que «Unity, como entidad corporativa, sólo se preocupa de perseguir un crecimiento infinito y de intentar ser la próxima empresa tecnológica unicornio de Silicon Valley, y se matará intentando conseguirlo. Llevamos mucho tiempo en este camino, pero se ha acelerado mucho en los últimos dos años, y está llegando a un punto de ruptura para la comunidad.»

Otra crítica se refiere al hecho de que solo el mes pasado, justo antes del acuerdo, se supo que Unity despedía al 4% de su plantilla. «Unity despide a cientos de empleados y luego cierra un acuerdo multimillonario para fusionarse con una empresa que distribuye daños. No he visto tal suicidio corporativo en mucho tiempo», tuiteó el YouTuber canadiense Mutahar Anas, especializado en juegos y tecnología.

La crisis de relaciones públicas podría no haber llegado a ser tan grande si el CEO de Unity no hubiera decidido ser entrevistado por PocketGamer.biz y comentar algunas de las acusaciones contra el acuerdo.

La respuesta más problemática de Riccitiello se produjo cuando se le preguntó por el enfoque de Unity en la publicidad y el deseo de la compañía de ofrecer información constante a los desarrolladores sobre cómo pueden ganar más de sus usuarios. Comparó a los desarrolladores que se oponen a esto con los fabricantes de coches clásicos como Ferrari, que insisten en seguir utilizando métodos de fabricación anticuados. «Hay una pequeña parte de la industria del juego que funciona así, y son las personas con las que más me gusta discutir en el mundo. Son personas brillantes y puras, pero también son algunos de los más jodidos idiotas».

Estas palabras no fueron bien recibidas y ante el descontento que causó la respuesta, Riccitiello afirmó inicialmente que se trataba de un artículo «clickbait» que sacaba las cosas de contexto. Después de que eso no suavizara las cosas, publicó en Twitter una larga disculpa por su vulgar elección de palabras. Pero el daño, al menos en términos de imagen, ya está hecho.

