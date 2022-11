Ucrania encontró supuestas piezas israelíes y estadounidenses en los drones iraníes utilizados por Rusia

Itongadol.- Lentes infrarrojas de fabricación israelí, junto con más de 200 otros componentes de Estados Unidos, Europa y otras naciones aliadas, fueron encontrados en drones iraníes utilizados por Rusia en su invasión de Ucrania, informó el miércoles The Wall Street Journal (WSJ).

Cerca de tres cuartas partes de los componentes de los drones eran de fabricación estadounidense, según documentos ucranianos mostrados al WSJ por la Comisión Independiente Anticorrupción (NAKO), con sede en Kiev.

Los investigadores ucranianos hicieron el descubrimiento mientras examinaban los drones derribados de fabricación iraní, incluido un Mohajer-6 que fue pirateado en pleno vuelo y aterrizó intacto.

De los más de 200 componentes técnicos del Mohajer-6 capturado, aproximadamente la mitad fueron fabricados por empresas estadounidenses y un tercio por empresas japonesas.

Según el informe, los servomotores del avión no tripulado fueron fabricados por la empresa japonesa Tonegawa-Seiko Co, acusada el año pasado por el Ministerio de Comercio de Japón de exportar servomotores a China sin permiso después de que los investigadores de la ONU encontraran uno en un dron iraní. La empresa alegó que no sabía que se iban a utilizar en drones militares.

En el dron también se encontraron piezas de la empresa alemana Infineon Technologies AG y de Microchip Technology Inc. con sede en Arizona.

La lente infrarroja telescópica de alta resolución utilizada en el Mohajer-6 parece idéntica a un modelo fabricado por la firma israelí Ophir Optronics Solutions Ltd., según las fotos del dispositivo examinadas por WSJ.

MKS Instruments Inc., la empresa matriz de Ophir, declaró que no vende piezas a Irán y que respeta las sanciones.

El informe subraya que muchas de las piezas encontradas en los drones no están sometidas a controles de exportación y pueden comprarse fácilmente en Internet y enviarse a través de otros países a Irán.

La inteligencia ucraniana sospechó inicialmente que la cámara infrarroja encontrada en el Mohajer-6 fue fabricada por la empresa Sierra-Olympic Technologies Inc. con sede en Oregón, que utiliza lentes Ophir. Sin embargo, Chris Johnston, fundador de la empresa, declaró al WSJ que, aunque parte del dispositivo parece igual, otras partes son diferentes, lo que sugiere que no proceden de su empresa.

Johnston añadió que las piezas podrían haberse obtenido de aviones occidentales derribados en Irak y Afganistán o de intermediarios que violaron las sanciones estadounidenses.

El Ministerio de Defensa israelí respondió al informe el miércoles por la noche, afirmando que Israel está revisando los hallazgos y que una revisión preliminar había encontrado que la lente en cuestión no es un artículo de defensa controlado ni un artículo de doble uso.