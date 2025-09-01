Trump ofrecerá a los habitantes de Gaza 5000 dólares a todo aquel que se marche durante 10 años

Itongadol.- La administración Trump está sopesando una propuesta para la reconstrucción posguerra de Gaza que pondría la Franja bajo control estadounidense durante una década y pagaría a aproximadamente una cuarta parte de su población para que se reubicara, muchos de ellos de forma permanente, según un informe publicado el domingo.

Fuentes anónimas familiarizadas con el proceso dijeron al Washington Post que los aspectos clave de la propuesta estaban diseñados para «hacer realidad» la esperanza expresada por el presidente estadounidense Donald Trump de convertir Gaza en la «Riviera de Oriente Medio».

El plan pondría el enclave bajo la tutela de Estados Unidos durante aproximadamente 10 años, «hasta que una política palestina reformada y desradicalizada esté lista para tomar el relevo», informó el Post, citando una presentación de 38 páginas de la llamada propuesta GREAT Trust, abreviatura de Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation (Reconstrucción, Aceleración Económica y Transformación de Gaza).

Durante ese período de 10 años, el enclave devastado por la guerra se reconstruiría para convertirlo en un rentable centro turístico y de fabricación tecnológica con el dinero de inversores públicos y privados, que financiarían «megaproyectos de construcción», entre los que se incluirían plantas de vehículos eléctricos, centros de datos, complejos turísticos de playa y complejos de apartamentos de gran altura.

Mientras tanto, se animaría a los palestinos a trasladarse fuera de la Franja. Aquellos que decidieran abandonar Gaza, ya fuera de forma temporal o permanente, recibirían «un pago en efectivo de 5000 dólares y subsidios para cubrir cuatro años de alquiler en otro lugar, así como un año de comida», según el informe.

El plan estimaba que alrededor de una cuarta parte de los más de dos millones de residentes de Gaza optarían por trasladarse fuera del territorio durante la reconstrucción. De ellos, alrededor del 75 %, es decir, 375 000 personas, optarían por abandonar definitivamente el enclave, según el documento.

El plan se basa en modelos financieros desarrollados por un equipo con sede en Washington D. C. del Boston Consulting Group, que también colaboró con el principal contratista estadounidense en la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel.

Los consultores predijeron un rendimiento de las inversiones cuatro veces superior, lo que supondría un total de unos 100 000 millones de dólares durante el periodo de reconstrucción de 10 años. También sugirieron en la presentación que se podrían reducir los costes adicionales animando a más habitantes de Gaza a emigrar y solicitando más contribuciones de ayuda internacional.

Una vez que Gaza «sea desmilitarizada y desradicalizada, el Fideicomiso transferirá las autoridades a una entidad política palestina independiente», que eventualmente «se unirá a los Acuerdos de Abraham», los acuerdos de normalización negociados por Trump en su primer mandato entre Israel y varios Estados árabes, según el documento.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado se negaron a hacer comentarios al Post, mientras que BCG afirmó que el trabajo sobre el plan del fideicomiso no había sido aprobado expresamente y que dos socios senior responsables del modelo fueron posteriormente despedidos.

Una persona familiarizada con la planificación dijo al periódico que el documento se completó en abril «con solo cambios mínimos desde entonces». Además, subrayó que el plan no es «prescriptivo, sino que explora lo que es posible». Algunos aspectos de la propuesta fueron publicados por primera vez por el Financial Times en julio.

El informe se publica tras la reunión celebrada el miércoles en la Casa Blanca entre Trump y varios funcionarios —entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno de Trump, Jared Kushner— para debatir cómo poner fin a la guerra de Gaza y los pasos a seguir en el futuro.

El Sunday Times informó de que Blair —que lleva varios meses preparando un plan para la posguerra en Gaza— dijo a Trump durante la reunión que los habitantes de Gaza «estaban desesperados por tener un nuevo liderazgo y soñaban con convertirse en el próximo Dubái», sin citar fuentes.