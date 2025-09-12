Trump advirtió que un par de rehenes “podrían haber muerto en los últimos días” en Gaza

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ‘‘podría haber un par de muertos en los últimos días” entre los 20 rehenes que se cree siguen vivos en la Franja de Gaza.

En los últimos meses, Trump hizo comentarios públicos sugiriendo que menos cautivos de los que Israel oficialmente reporta estarían vivos, lo que generó preocupación y pánico entre las familias de los rehenes, que no recibieron actualizaciones sobre estos desarrollos.

El Estado judío, por su parte, insistió durante varias semanas en que la cifra de secuestrados que considera vivos se mantiene en 20, aunque las autoridades reconocen que hay graves preocupaciones por al menos uno o dos de ellos.

Tanto Hamás como otras organizaciones terroristas también retienen los cadáveres de otros 38 rehenes, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, Omer Neutra e Itay Chen.

“Le dije a Hamás: queremos que nos devuelvan a nuestros rehenes. Todos los estadounidenses ya están de regreso, pero ahora hablo de los rehenes, principalmente israelíes”, expresó Trump este viernes en diálogo con Fox News.

Con respecto al futuro, aseguró que Washington resolverá la situación en el enclave costero palestino, remarcando la importancia de mantener la presión sobre Hamás para garantizar la liberación de todos los rehenes.

El mandatario detalló que Estados Unidos está trabajando de manera estrecha con Israel y otros aliados internacionales para coordinar esfuerzos diplomáticos y de inteligencia.

Además, Trump aseveró que la prioridad sigue siendo la seguridad de los cautivos y la obtención de información confiable sobre su estado, señalando que la situación en Gaza representa un desafío humanitario y de seguridad significativo para la región.

Finalmente, destacó que la respuesta estadounidense combinará acciones estratégicas y diplomáticas para minimizar riesgos a civiles, reiteró su compromiso con la estabilidad en Medio Oriente y la protección de los ciudadanos estadounidenses y aliados en la zona.