B’nai B’rith Internacional | Doble estándar del Consejo de Seguridad de la ONU: silencio ante Irán, condena rápida en el ataque contra Hamás

Itongadol.- La B’nai B’rith Internacional afirmó que ‘‘el Consejo de Seguridad de la ONU permaneció en silencio ante el ataque de Irán a Qatar en junio, pero reaccionó de inmediato para condenar un ataque de Israel contra un complejo de Hamás’’, incluso expresando su pesar por la “pérdida de vidas civiles”.
‘‘Los líderes de Hamás son un grupo de terroristas, no civiles, y Qatar los estuvo alojando con lujos durante años mientras planifican sus ataques contra personas inocentes’’, agregó la B’nai B’rith Internacional.
En junio de 2025, fuerzas iraníes lanzaron un ataque con misiles y drones contra infraestructuras estratégicas en Qatar, causando daños materiales significativos pero sin que se reportaran víctimas fatales.
Por otro lado, en septiembre de 2025, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra un complejo utilizado por líderes de Hamás en Qatar. El objetivo declarado era neutralizar a altos mandos de la organización terrorista que planificaban ataques contra civiles en Israel y otros países.
La B’nai B’rith Internacional subrayó que mientras el ataque israelí tenía como objetivo a terroristas activos, Qatar había proporcionado protección y recursos a estos líderes de Hamás durante años.