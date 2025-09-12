Keren Leyedidut | Tu sueño de vivir en Israel puede empezar hoy

9
Itongadol.- En Keren Leyedidut te damos todo lo necesario para dar el primer paso: pasaje de avión, una valija extra para lo esencial, ayuda económica y, lo más importante, un acompañamiento personalizado en cada etapa.
Hacer Alia es un cambio de vida y la preparación implica un doble proceso de prepración personal y burocratico. Desde Keren Leyedidut te acompañamos en todos esos aspectos.
Estamos con vos desde Argentina y mucho más allá de tu llegada a Israel, para que tu Aliá sea un verdadero éxito.
Si querés radicarte en Israel envianos un mensaje. Podemos ayudarte!!