Teorías conspirativas antisemitas y antiisraelíes tras el asesinato de Charlie Kirk

Itongadol.- Las teorías conspirativas antisemitas suelen surgir en torno a tragedias de gran repercusión mediática, especialmente cuando no hay respuestas oficiales sobre quién cometió un acto violento y por qué. Cuando un público cada vez más inundado de mensajes destinados a generar desconfianza en las instituciones y entre sí se encuentra con este tipo de narrativas en momentos de gran confusión e ira, el daño potencial que pueden causar aumenta exponencialmente.

Dado el nivel de amenaza sin precedentes contra la comunidad judía, la rápida proliferación de teorías conspirativas antisemitas difundidas por aquellos que desean explotar el momento de pánico e incertidumbre es aún más alarmante.

Cuanto más tiempo se deje al público con preguntas sin respuesta sobre este tiroteo, más daño pueden causar las teorías conspirativas sobre la responsabilidad de los judíos e Israel.

Asesinato de Charlie Kirk

El 10 de septiembre, Charlie Kirk, comentarista político conservador y presidente de Turning Point USA, fue asesinado a tiros mientras hablaba en un evento de su organización en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah. Este horrible asesinato forma parte de una inquietante tendencia de actos violentos contra figuras públicas y cargos electos.

En cuestión de horas, y antes de que se identificara al sospechoso, los antisemitas y los promotores de narrativas falsas aprovecharon el momento para atribuir el incidente a Israel o culpar a los judíos en general, un ejemplo común de cómo los malos actores se aprovechan de las noticias de última hora y las tragedias para promover sus propias agendas de odio.

El Centro sobre Extremismo de la ADL está siguiendo el debate sobre el suceso en tiempo real. A continuación se presentan algunas de las tendencias más preocupantes que han surgido:

Acusaciones de que Israel llevó a cabo un asesinato con bandera falsa

Una de las narrativas infundadas más populares promovía una teoría conspirativa de «bandera falsa», sugiriendo que Israel u organizaciones judías se habían confabulado para matar a Kirk porque supuestamente se había vuelto más crítico con Israel, o que Israel sospechaba que acabaría «volviéndose contra ellos». Desde el 10 de septiembre, ha habido más de 10 000 publicaciones en X que incluyen la frase «Israel mató a Charlie Kirk».

Liga de Defensa de Goyim (GDL) asociado Paul Miller sugiere que los judíos radicalizaron a Estados Unidos y que Israel planeó el asesinato de Kirk.

Algunas cuentas conocidas con antecedentes de difundir teorías conspirativas antisemitas y contra Israel alegaron de inmediato y sin fundamento que Israel estaba detrás del asesinato de Kirk.

«Es bastante obvio que Israel ordenó el asesinato después de que Charlie empezara a darse cuenta», afirmó el teórico de la conspiración de extrema derecha y prolífico antisemita Stew Peters, en una publicación en X, utilizando el tropo antisemita de «darse cuenta». En otra publicación, lamentó que Kirk se convirtiera en un «mártir de la JQ», o Cuestión Judía, un término del siglo XIX utilizado por los antisemitas modernos para afirmar su buena fe antisemita e indicar que la presencia judía en la sociedad es un problema.

Ian Carroll, un influyente antisionista de X con más de un millón de seguidores que ha difundido teorías conspirativas antisemitas, también acusó directamente a Israel del asesinato. En una publicación con más de 10 millones de visitas y 100 000 «me gusta», afirmó que el asesinato sería un «punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos e Israel» porque «él era su amigo» y «lo asesinaron delante de su familia». Añadió: «Israel acaba de dispararse a sí mismo».

Una publicación en X de Ian Carroll acusando a Israel del asesinato de Kirk.

Algunos comentaristas de X han citado una publicación del 13 de agosto de 2025 con más de 10 millones de visitas que afirma que Kirk creía que Israel «lo mataría si se volvía contra ellos» como prueba de esta afirmación falsa. La publicación en sí no incluía ninguna prueba de que Kirk hubiera hecho esa declaración.

Una publicación en X que alegaba que Israel “mataría” a Kirk sin pruebas que respaldaran la afirmación.

Otros también han citado la plataforma que Kirk le dio a Dave Smith, un comediante y comentarista muy crítico con Israel, como la supuesta razón de Israel para matar a Kirk. Charlie Kirk moderó un debate el 13 de julio de 2025 entre Smith y Josh Hammer en la Cumbre de Acción Estudiantil de TPUSA.

Una publicación en X que afirma que la plataforma que Kirk le dio a Dave Smith estaba relacionada de alguna manera con el asesinato de Kirk.

La cuenta de la influencer antisionista Syrian Girl se hizo eco de esta narrativa, alegando en una publicación de X, ya eliminada, que Kirk estaba «cambiando su opinión» sobre Israel y que «los israelíes lo matarían antes de permitir que eso sucediera». En otra publicación de X, afirmó que «apuntar al cuello es un código muy utilizado por las FDI», en referencia a las Fuerzas de Defensa de Israel.

El influencer de extrema derecha Jackson Hinkle, difusor de teorías conspirativas relacionadas con Israel que a menudo comparte una extensa retórica antisionista y antiisraelí, también publicó una serie de mensajes que sugerían la implicación de Israel. En uno de ellos, especulaba que Kirk había sido atacado por «criticar *levemente* a Israel» después de haber sido anteriormente un «leal a Israel». Hinkle también citó como sospechoso el rápido duelo público del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en X.

Una publicación en X de Jackson Hinkle con más de 10 millones de visitas y 200.000 me gusta, que alega sin fundamento la participación israelí en el asesinato de Kirk.

Israel o los judíos asesinaron Kirk para sembrar miedo contra los musulmanes

Algunos teóricos de la conspiración antiisraelí sugirieron que Israel colaboró con el Gobierno estadounidense para asesinar a Kirk con el objetivo de incriminar o avivar los prejuicios existentes contra los musulmanes.

Una publicación en X con 4 millones de visitas que sugiere la participación de Israel y que intentarían culpar a los musulmanes del tiroteo.

Varias publicaciones señalaron el hecho de que el tiroteo ocurrió un día antes del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Un usuario antiisraelí sugiere que el asesinato de Charlie Kirk «fue un trabajo interno»

Fuente: ADL