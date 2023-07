Suecia y Dinamarca buscan medidas para evitar más quemas del Corán

Itongadol/AJN.- Suecia y Dinamarca debatieron en el gabinete medidas legales para impedir la incineración pública de libros del Corán, según transmitieron las autoridades de ambos países.

Denmark and Sweden are considering a ban on the burning of the Koran

The governments of Denmark and Sweden are considering how, without violating their fundamental principles of freedom of speech and opinion, to prohibit or restrict the public burning of the Koran and other… pic.twitter.com/3IopSfzrmw

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 31, 2023