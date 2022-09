Sobreviviente del Holocausto Edward Mosberg muere a los 96 años

Itongadol.- El superviviente del Holocausto Edward Mosberg falleció el miércoles, rodeado de su querida familia en Nueva Jersey, a la edad de 96 años. Se convirtió en uno de los mayores defensores de la Marcha de los Vivos y fue presidente honorario de la Fundación From The Depths. Mosberg dedicó los últimos años de su vida a la educación sobre el Holocausto. Casi toda su familia fue asesinada durante la guerra, incluidos sus padres, hermanas y otros.

«El mundo ha perdido a un gigante, a un verdadero líder, que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba y de decir la verdad, que sobrevivió a un verdadero infierno y que, gracias a ello, fue capaz de construir la familia más cariñosa y ha dejado un legado que continuará. Las lecciones que me enseñó y el ejemplo que me mostró permanecerán conmigo para siempre, Baruch Dayan HaEmet, le echaré profundamente de menos», dijo Jonny Daniels, fundador de From The Depths.

Mosberg habló en el último evento de la Marcha de los Vivos en Polonia hace unos meses. Instó al mundo a no comparar la guerra de Ucrania con el Holocausto: «El holocausto fue completamente diferente», dijo emocionado. «Lo siento por esa gente… pero nunca comparen esta [guerra] con el Holocausto».

Mosberg nació el 6 de enero de 1926 en Cracovia, Polonia. Tenía dos hermanas, Halina y Karolina. Sus padres, Bronislawa y Ludwig, tenían unos grandes almacenes; rezaban en la sinagoga Popper. Según un testimonio que dio a la Fundación Shoah de la USC, poco más de un año después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se estableció un gueto en Cracovia. La familia inmediata de Ed, sus abuelos y su tía se instalaron allí en un apartamento.

Según el testimonio, Mosberg les llevaba comida y les proporcionaba los tan necesarios carnés de empleado y otros documentos. En 1943, el gueto de Cracovia fue liquidado y la familia Mosberg fue trasladada al campo de Plaszów, en las afueras de Cracovia. Como oficinista en el campo, Mosberg dijo que fue testigo de «muchas atrocidades», cometidas por un infame comandante del campo llamado Amon Goeth, que más tarde sería juzgado, condenado y colgado como criminal de guerra.

Al año siguiente, la madre y la hermana de Mosberg fueron llevadas al campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia. Él fue deportado unos días después, primero a Auschwitz y luego a Mauthausen, un campo de concentración en Austria, donde realizó trabajos de esclavo. Tras la liberación, regresó brevemente a Polonia, pero se encontró con un feroz antisemitismo y se trasladó a Bélgica, donde se casó con una mujer llamada Cecile. La pareja emigró a los Estados Unidos y tuvo tres hijos, siete nietos y dos bisnietos a partir de la entrevista de Mosberg con la USC Shoah Foundation en 2016.

Mosberg se convirtió en un exitoso promotor inmobiliario en Nueva Jersey y se mantuvo activo en la conmemoración del Holocausto, trabajando con la Marcha Internacional de los Vivos y apareciendo en dos películas documentales. Su entrevista fue realizada por el director ejecutivo de la Fundación Finci-Viterbi de la USC, Stephen Smith.

Como se publicó en The Jerusalem Post en 2019, el presidente polaco Andrzej Duda otorgó a Mosberg la Orden del Mérito, la más alta distinción civil de su país. La condecoración fue otorgada a Mosberg por recomendación de la organización From the Depths. La medalla se entregó en Cracovia, ciudad natal del filántropo y educador.

«Volver a la ciudad donde nació para recibir una condecoración de este tipo es un acontecimiento increíblemente emotivo para mí», dijo Mosberg. «Acepto esta condecoración en mi nombre, en el de mi mujer, en el de mis hijos y nietos y, lo que es más importante, en honor de mi madre, mi padre, mis hermanos y seis millones de judíos, brutalmente asesinados por los nazis durante el Holocausto», continuó.

«Es importante que los que vengan después de nosotros sean nuestros testigos y estén seguros de que la tragedia del Holocausto nunca será olvidada». Mosberg añadió que también «dedicaba la distinción a los que se entregaron y arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos durante la guerra, como la familia Ulma de Markowa, y esperaba que se mejoraran las relaciones entre el pueblo judío y el polaco».