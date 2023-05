Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con drones

Itongadol.- Rusia acusó el miércoles a Ucrania de un intento fallido de asesinar al presidente Vladimir Putin en un ataque con drones contra la ciudadela del Kremlin en Moscú, y amenazó con tomar represalias.

Kiev negó haber participado en el incidente, y un alto cargo del Presidente Volodymyr Zelensky lo calificó de señal de que el Kremlin planeaba un nuevo ataque de gran envergadura contra Ucrania.

Poco después del anuncio del Kremlin, Ucrania informó de alertas de ataques aéreos sobre Kiev y otras ciudades.

«Dos aviones no tripulados apuntaban al Kremlin. Como resultado de las oportunas acciones llevadas a cabo por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los aparatos fueron puestos fuera de combate», dijo el Kremlin en un comunicado.

«Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente, llevado a cabo en vísperas del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros», añade.

Dijo que había fragmentos de drones esparcidos por el recinto del Kremlin, pero que no había heridos ni daños.

El propio Putin estaba a salvo.

«La parte rusa se reserva el derecho a tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno».

Un vídeo publicado por Baza, un canal de Telegram con enlaces a las fuerzas del orden rusas, mostraba un objeto volador acercándose a la cúpula de un edificio del Kremlin que da a la Plaza Roja, explotando en un estallido de luz justo antes de alcanzarla.

Otro vídeo publicado en un grupo de Internet vecinal mostraba una columna de humo sobre las cúpulas doradas del Kremlin. Reuters no pudo verificar los vídeos de forma independiente.

En comentarios enviados a Reuters, el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak dijo: «Por supuesto, Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin. No atacamos al Kremlin porque, en primer lugar, no resuelve ninguna tarea militar».

Podolyak dijo que la acusación, junto con un anuncio separado de que Rusia había capturado a presuntos saboteadores en Crimea, «indica claramente la preparación de una provocación terrorista a gran escala por parte de Rusia en los próximos días.»

Por otra parte, ardieron depósitos de petróleo tanto en el sur de Rusia como en Ucrania, mientras ambas partes intensificaban la guerra de drones antes de la prometida contraofensiva de primavera de Kiev.

Decenas de bomberos lucharon contra un enorme incendio que las autoridades rusas atribuyeron a un avión no tripulado ucraniano que se estrelló contra una terminal petrolera en el lado ruso de su puente hacia la Crimea ocupada. Un depósito de combustible en Ucrania ardió tras un presunto ataque de un dron ruso contra la ciudad de Kropyvnytskyi, en el centro del país.

Un edificio administrativo de la región meridional ucraniana de Dnipropetrovsk también fue alcanzado por un dron e incendiado. Ucrania afirmó haber derribado 21 de los 26 drones de fabricación iraní en una salva nocturna, protegiendo objetivos en la capital, Kiev, donde las sirenas antiaéreas sonaron durante horas a lo largo de la noche.

Zelensky fue recibido con vítores en Helsinki, la capital de Finlandia, donde llegó en un viaje poco habitual al extranjero para reunirse con los líderes nórdicos, algunos de los más firmes defensores de Ucrania.

Ucrania y Rusia han estado lanzando ataques de largo alcance desde la semana pasada en aparente anticipación de la próxima contraofensiva de Ucrania, que Zelensky dijo que comenzaría pronto.

Tras una tregua de casi dos meses, Rusia inició el pasado viernes una nueva oleada de ataques de largo alcance con misiles, incluido uno que mató a 23 civiles mientras dormían en un edificio de apartamentos de la ciudad de Uman, a cientos de kilómetros del frente.

Desde entonces, un presunto ataque ucraniano con drones provocó un incendio en una terminal petrolera rusa en la Crimea ocupada, Rusia atacó decenas de viviendas y una empresa industrial en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, y las explosiones hicieron descarrilar trenes de mercancías en la región rusa de Briansk, adyacente a Ucrania, dos días seguidos.

Moscú afirma que sus ataques de largo alcance han alcanzado objetivos militares, aunque no ha presentado pruebas que lo demuestren. Kiev, sin confirmar ningún papel en los incidentes en Rusia o en la Crimea ocupada, afirma que la destrucción de infraestructuras forma parte de la preparación de su asalto terrestre previsto.

En los vídeos publicados en las redes sociales rusas del depósito de combustible en llamas cerca del puente de Crimea, las llamas y el humo negro ondeaban sobre grandes tanques blasonados con advertencias rojas de «Inflamable.»

«El incendio ha sido clasificado como de máximo rango de dificultad», dijo Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar, añadiendo que no había víctimas, que la gente debía mantener la calma y que no había necesidad de evacuar.

En Ucrania, el gobernador de la región central de Kirovohrad declaró que tres drones rusos habían intentado atacar una instalación petrolífera en Kropyvnytskyi, la principal ciudad de la región. Según la fiscalía, allí se había declarado un gran incendio.

La visita de Zelensky a Finlandia fue su cuarto viaje conocido al extranjero desde la invasión rusa a gran escala. También acudieron dirigentes de Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia. Zelensky declaró que sus objetivos eran reforzar el ejército ucraniano y asegurarse un posible puesto en la alianza de la OTAN.

Los países nórdicos han sido de los que más han apoyado a Ucrania desde la invasión, y tanto Finlandia como Suecia solicitaron su ingreso en la OTAN en respuesta a una guerra que, según Moscú, pretendía en parte bloquear la expansión de la alianza.

Zelensky, que también ha visitado Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Polonia y la sede de la UE en Bélgica, tiene previsto viajar a Alemania el 13 de mayo.

Rusia afirma que lanzó su «operación militar especial» para contrarrestar una amenaza derivada de las relaciones de Kiev con Occidente. Ucrania y sus aliados la califican de guerra de conquista no provocada por Moscú, desbaratada por un asalto fallido a la capital, Kiev, a principios del año pasado y los avances ucranianos en la segunda mitad de 2022.

En los últimos cinco meses, las fuerzas terrestres ucranianas se han mantenido principalmente a la defensiva, mientras Rusia lanzaba un enorme asalto invernal, en gran medida infructuoso, capturando poco terreno nuevo a pesar del combate de infantería más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Para su plan de contraataque, Kiev ha estado formando una fuerza con miles de nuevos soldados entrenados en bases occidentales y armados con cientos de nuevos tanques y vehículos blindados suministrados por Occidente.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo el miércoles que no puede validar la acusación de Rusia de que Ucrania intentó asesinar al Presidente ruso Vladimir Putin en un ataque con drones, pero dijo que tomaría cualquier cosa que viniera del Kremlin con un «gran salero».

Preguntado sobre si Estados Unidos criticaría a Ucrania si decidiera por su cuenta contraatacar en territorio ruso, Blinken dijo que esas eran decisiones que debía tomar Ucrania sobre cómo defenderse.