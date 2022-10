Reuters retiró el premio a una periodista palestina por sus comentarios a favor de Hitler

Itongadol.- La Fundación Thomson Reuters anuló la concesión del Premio Kurt Schork de Periodismo Internacional a la periodista palestina independiente Shatha Hammad, tras descubrir antiguas publicaciones en las redes sociales en las que elogiaba a Adolf Hitler.

Los Premios Kurt Schork de Periodismo Internacional llevan el nombre del periodista freelance estadounidense Kurt Schork, asesinado en Sierra Leona mientras realizaba una misión para Reuters en 2000.

«La Fundación Thomson Reuters y el Fondo Conmemorativo Kurt Schork se oponen al discurso de odio de cualquier tipo», señaló la fundación en un comunicado.

Además, la organización agregó que tomó la medida inusual con el fin de «proteger la integridad de los Premios Kurt Schork, establecidos para reconocer y celebrar la valiente y brillante información sobre los conflictos, la corrupción y la injusticia de los periodistas de todo el mundo, que arriesgan sus vidas diariamente para decir la verdad al poder».

Meet Shatha Hammad, a Palestinian journalist with Al Jazeera & Middle East Eye. She just won a @Reuters award. She also loves Hitler & glorifies terrorism.

Award judges: @MeeraSelva1 @angusreuters @lindseyhilsum

Advisors: @SamanthaJPower @amanpour

Ceremony: Oct. 26-27, London https://t.co/eiubltgVmb pic.twitter.com/DLLc7uJaLF

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) October 16, 2022