Reina Isabel II: La vida de la monarca más longeva del Reino Unido

Itongadol.- La reina Isabel II, la monarca más longeva del Reino Unido, falleció este jueves a los 96 años, tras 70 años en el trono.

Nacida en 1926, la reina era la hija mayor del príncipe Alberto y no debía convertirse en reina porque su padre era el menor de dos hermanos. Sin embargo, cuando Eduardo VIII abdicó, el príncipe Alberto se convirtió en el rey Jorge V, y ella pasó a ser la siguiente en la línea de sucesión al trono.

Durante un viaje a Australia en 1952, la entonces princesa Isabel y su marido, el príncipe Felipe, recibieron la noticia de que el rey Jorge había fallecido, e Isabel se convirtió en reina. Fue coronada en junio de 1953 y se convirtió oficialmente en la reina Isabel II.

La reina Isabel y el príncipe Felipe Mountbatten se casaron en 1947. Estuvieron juntos durante 74 años hasta la muerte del Príncipe Felipe el año pasado.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022