Reanudan conversaciones nucleares sobre Irán y minimizan perspectivas

AJN/Itongadol.- Las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington se reanudaron en Viena con una reunión entre el principal negociador nuclear de Irán y Enrique Mora de la Unión Europea, quien coordina las conversaciones destinadas a salvar un acuerdo nuclear de 2015, informaron el jueves medios estatales iraníes.

Tanto Teherán como Washington han minimizado la posibilidad de un avance en esta ronda de conversaciones, mientras que el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido que no queda espacio para más compromisos importantes.

Como Irán se niega a mantener conversaciones directas con Estados Unidos, Mora se traslada entre Ali Bagheri Kani y el enviado especial de Estados Unidos para Irán, Rob Malley, quien tuiteó el miércoles que se dirigía a Viena con sus expectativas «bajo control».

Al señalar la poca flexibilidad para resolver los problemas espinosos restantes, Bagheri Kani le dio la responsabilidad a la Casa Blanca de llegar a un compromiso y dijo en un tuit que Estados Unidos debería «mostrar madurez y actuar de manera responsable».

Poco queda del acuerdo de 2015, que levantó las sanciones contra Teherán a cambio de restricciones a su programa nuclear. El entonces presidente Donald Trump abandonó el acuerdo en 2018 y volvió a imponer duras sanciones.

En respuesta, Teherán incumplió el acuerdo de varias maneras, incluida la reconstrucción de reservas de uranio enriquecido.

Después de 11 meses de conversaciones indirectas en Viena entre Teherán y la administración del presidente estadounidense Joe Biden, el esquema general de un acuerdo revivido se acordó esencialmente en marzo.

Pero luego las conversaciones se rompieron, principalmente debido a la demanda de Teherán de que Washington elimine a su Guardia Revolucionaria (IRGC) de una lista de terrorismo de Estados Unidos y la negativa de Estados Unidos a hacerlo.

Para superar el punto muerto, Borrell propuso en julio un nuevo proyecto de texto, que dos funcionarios iraníes dijeron que Teherán «no estaba contento» con él.

Otro punto de discordia incluyen la demanda de Teherán de que Washington ofrezca garantías de que ningún presidente estadounidense abandonará el acuerdo como lo hizo Trump. Pero Biden no puede prometer esto porque el pacto de 2015 es un entendimiento político no vinculante, no un tratado legalmente vinculante.

Teherán también insiste en que la Agencia Internacional de Energía Atómica abandone sus afirmaciones sobre el trabajo nuclear de Teherán, objetando la afirmación del año pasado del organismo de control nuclear de la ONU de que Teherán no explicó completamente los rastros de uranio en sitios no declarados.

Estados Unidos, la Unión Europea e Irán dijeron el miércoles que enviarían representantes a Viena en lo que parece ser un último esfuerzo por reavivar las conversaciones.

Mora escribió en Twitter que las negociaciones se centrarían en el último borrador sobre el restablecimiento del acuerdo, mientras que Teherán dijo que estaba enviando al negociador nuclear Ali Bagheri Kani a la capital austríaca.

La reunión convocada de forma abrupta en Viena se produce después de que Borrell haya presionado repetidamente en las últimas semanas para desbloquear el acuerdo y salvarlo. Recientemente escribió en The Financial Times que «el espacio para compromisos significativos adicionales se ha agotado.»

Irán ha ampliado masivamente su trabajo nuclear y ahora tiene suficiente uranio altamente enriquecido para alimentar un arma nuclear, según los expertos en no proliferación.

Sin embargo, Irán tendría que diseñar una bomba y un sistema de lanzamiento para ella, un proyecto que probablemente dure meses. Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos, aunque los expertos de la ONU y las agencias de inteligencia occidentales afirman que Irán tenía un programa nuclear militar organizado hasta 2003.