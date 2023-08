Por primera vez, un equipo de fútbol judío fundado por supervivientes del Holocausto jugará la Copa de Alemania

Itongadol.- El primer partido del Makkabi de Berlín se saldó con una derrota por 15-1 en la liga de fútbol más humilde de la ciudad. Sin embargo, el resultado de aquel partido de 1971 era secundario, ya que el mero hecho de jugar era un logro para el equipo fundado por supervivientes del Holocausto.

«Queríamos demostrar que seguimos aquí, que nos aceptan, que no se acabó con nosotros en 1933», declaró a The Associated Press Marian Wajselfisz, cofundadora del equipo. Todavía se ríe del resultado.

El domingo, el Makkabi será el primer club judío que juegue en la Copa de Alemania, un torneo de temporada para 64 de los mejores equipos profesionales y aficionados del país.

En 1935, bajo el régimen nazi, los judíos no podían participar en esta competición anual. Por eso, cuando el Makkabi, de quinta división, se enfrente al Wolfsburgo, de primera, llevará el peso de la historia al campo.

«He estado allí desde el primer día. Nunca imaginé que nosotros, como equipo judío, jugaríamos un partido de Copa contra un equipo de la Bundesliga. Así que para nosotros, y para mí personalmente, es una enorme alegría», dijo Wajselfisz, cuya familia sobrevivió a los nazis con la ayuda de un matrimonio polaco que los escondió en su sótano durante casi dos años.

Makkabi es el sucesor de Bar Kochba Berlín, un club fundado en 1898 para promover la participación de los judíos en el deporte. Llegó a tener más de 40.000 miembros. Pero cuando los nazis llegaron al poder, obligaron a los atletas judíos a participar en competiciones separadas y luego prohibieron totalmente las organizaciones judías en 1938.

Fundado en 1970, el Makkabi de Berlín es uno de los muchos clubes deportivos y sociales judíos de todo el mundo (también hay clubes Makkabi en Múnich, Fráncfort y Düsseldorf). Con 550 socios, el club berlinés cuenta con equipos de diversos deportes, como baloncesto y voleibol.

Aunque la identidad y la misión judías de Makkabi Berlín siguen siendo fundamentales para su identidad -el escudo del equipo amateur lleva la estrella de David-, la afiliación al club está abierta a todos. Esto es especialmente evidente en su equipo de fútbol, que cuenta con jugadores de 15 países y varias religiones, incluidos judíos, musulmanes y cristianos.

«Es algo de lo que estamos muy orgullosos», afirma Michael Koblenz, miembro de la junta directiva. «Estamos aquí, y quien esté dispuesto a jugar para nosotros, y además esté abierto a jugar para un club con orígenes judíos y algún tipo de cultura judía, estamos absolutamente encantados de integrar a gente en nuestros equipos».

Entre los jugadores no judíos del club se encuentra el defensa senegalés Papa Alpha Diop, de 36 años, que llegó al Makkabi Berlín en 2017 y es musulmán. Además de sus funciones en el primer equipo, Diop supervisa la cantera del club y entrena a su equipo sub-10. Pueden unirse niños de tan solo 5 años.

«A veces me siento cansado, pero cuando veo a los niños, me olvido del cansancio, soy feliz», dijo Diop. «No importa la religión, ni lo que seas. No tiene importancia. Lo único importante es que te guste venir a jugar al fútbol».

Noquear al Wolfsburgo sería una tarea difícil: El equipo ganó la Copa de Alemania en 2015 y compite en la Bundesliga contra equipos de la talla del Bayern de Múnich.

El Makkabi, que logró el ascenso a la quinta división al ganar la liga berlinesa la temporada pasada, se clasificó para la Copa de Alemania de este año al ganar por primera vez la Copa de Berlín en junio.

La visita del Wolfsburgo significa que el partido del domingo se jugará en un recinto más grande de Berlín. El campo de deportes habitual de Makkabi lleva el nombre del ex jugador de la selección nacional Julius Hirsch, cuyo nieto ha sido invitado al partido. Hirsch luchó por Alemania en la Primera Guerra Mundial, ganó campeonatos de clubes con el Karlsruher FV y el Fürth, y jugó por Alemania en los Juegos Olímpicos de 1912. Pero fue asesinado en Auschwitz por ser judío.

A diferencia de los partidos habituales de Makkabi, el del domingo será televisado. El Congreso Judío Mundial se mostró «encantado y orgulloso» de ver cómo los logros deportivos de Makkabi eran celebrados por la comunidad judía en el extranjero.

«La popularidad, visibilidad y éxito de los clubes deportivos judíos simboliza el crecimiento de la vida judía establecida en Alemania y en el mundo», declaró el Congreso.

A la intriga histórica del partido se añade el hecho de que el Wolfsburgo es propiedad de Volkswagen, que recurrió a los trabajos forzados durante la guerra. Pero Wajselfisz dijo que esas cuestiones pertenecen al pasado.

«Tengo muchos amigos alemanes, amigos cristianos. Nunca hablo de ello. Quizá su padre o su abuelo estuvo en las SS, para mí todo está abierto», dijo. «Fue hace 80 años. Es pasado. Ahora, intentamos ser aceptados como judíos».

El antisemitismo sigue siendo un problema en Alemania, donde aumenta el apoyo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

El capitán del Makkabi, Doron Bruck, que es judío, dijo que el éxito del equipo está cambiando la forma en que se percibe al club: menos como víctima del antisemitismo y más como otros clubes que son juzgados sólo por sus méritos deportivos.

«Si alguien tiene algún problema con nosotros o tiene algún trasfondo antisemita, estamos abiertos a discutir, estamos abiertos a informar», dijo Bruck. «Pero no queremos escondernos y quedarnos en el papel de víctimas. Queremos ser activos. Y creo que esa es también una gran parte del éxito».