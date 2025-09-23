Policía de Noruega investiga explosión cerca de la embajada de Israel en Oslo

Itongadol.- La policía noruega informó el martes que investiga una explosión registrada cerca de la embajada de Israel en el centro de Oslo y advirtió a la población que se mantenga alejada de la zona debido a la posible presencia de más explosivos.

No se reportaron heridos en el lugar, que se encuentra en las inmediaciones de un campus universitario y a unos 500 metros del Palacio Real y de la embajada israelí.

Una granada sin detonar en las calles de Oslo, Noruega.

El comandante del incidente, Brian Skotnes, confirmó que una persona fue detenida y que las autoridades investigan la posible participación de otros individuos en los hechos.

Según medios locales, se cree que la explosión fue causada por una granada de mano colocada en las vías de un tranvía. Además, se encontraron explosivos sin detonar en la zona, lo que generó una alerta inmediata de seguridad.

En un paso poco habitual, las autoridades enviaron un mensaje de emergencia a los teléfonos móviles de los residentes de Oslo: “Ha habido una explosión en la zona de Pilestredet. Dado que todavía hay un dispositivo explosivo en el área, la policía solicita que las personas se mantengan alejadas de las ventanas”, indicaba el comunicado. Al mismo tiempo, aclararon que por el momento no se ha ordenado la evacuación del sector.

El incidente ocurre un día después de reportes de avistamientos de drones cerca de los aeropuertos de Oslo y Copenhague. El Aeropuerto de Oslo cerró temporalmente su espacio aéreo desde la medianoche, desviando todos los vuelos al aeropuerto más cercano, según un comunicado de Avinor, operador aeroportuario noruego.

La policía continúa con la investigación y despliega equipos especializados para revisar la zona, asegurar los explosivos restantes y garantizar la seguridad de residentes y transeúntes.