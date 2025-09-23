Trump insta a países de la OTAN a derribar aviones rusos que violen su espacio aéreo

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los países de la OTAN deberían derribar cualquier aeronave rusa que ingrese de manera ilegal a su espacio aéreo, durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, al margen de una cumbre de la ONU.

“Sí, lo haría”, respondió Trump cuando un periodista le preguntó si consideraba adecuado que los miembros de la OTAN actuaran de esa manera frente a incursiones rusas.

El mandatario estadounidense se refirió así a una serie de recientes violaciones del espacio aéreo de países europeos por parte de aviones y drones rusos, incidentes que han generado tensiones crecientes entre Moscú y los aliados de Washington en Europa.

Trump evitó dar una respuesta clara cuando se le consultó sobre si creía que el presidente ruso Vladimir Putin estaba dispuesto a buscar la paz, pese a la escalada militar de Rusia en las últimas semanas. “Les diré dentro de un mes, ¿de acuerdo?”, comentó el líder republicano, en referencia a su nivel de confianza hacia Putin, a quien se reunió durante la cumbre de Alaska en agosto.

El mandatario, de 79 años, ha repetido en varias ocasiones plazos de dos semanas para anunciar decisiones sobre medidas contra Rusia, incluyendo la imposición de nuevas sanciones.

En su encuentro con Zelensky, Trump reconoció el esfuerzo de Ucrania en el conflicto y afirmó que “es bastante impresionante lo que están haciendo”, en referencia a la resistencia ucraniana frente a las fuerzas rusas. Por su parte, el presidente ucraniano agradeció a Trump por sus “esfuerzos personales para detener esta guerra” y coincidió en la necesidad de que los países europeos reduzcan o detengan la compra de petróleo ruso.

Analistas destacan que las declaraciones de Trump podrían intensificar la presión sobre los países europeos de la OTAN para reforzar sus defensas aéreas y considerar acciones más directas frente a incursiones de Rusia, que en los últimos meses se han vuelto más frecuentes y provocaron cierres temporales de aeropuertos y alarmas de defensa en varios Estados miembros.

En paralelo, la tensión entre Rusia y Europa ha aumentado con la reciente escalada de violaciones aéreas, en un contexto donde la OTAN también fortalece su presencia militar en la región del Báltico y en el mar Negro, anticipando posibles movimientos estratégicos de Moscú.

Trump reiteró que, si bien respeta los canales diplomáticos, considera que la disuasión militar activa es esencial para proteger la soberanía de los aliados de la OTAN frente a incursiones rusas.