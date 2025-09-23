El embajador de Israel en Italia califica de “provocación financiada por Hamás” a la flotilla rumbo a Gaza

Itongadol.- El embajador de Israel en Italia, Jonathan Peled, aseguró que la flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo sobre Gaza y entregar ayuda a los palestinos, constituye una “provocación financiada por Hamás” cuyo verdadero objetivo es generar un enfrentamiento con las Fuerzas de Defensa de Israel.

“La flotilla no viene por ayuda humanitaria, sino como una provocación política financiada por Hamás, que busca la confrontación con Israel y con el ejército israelí sobre el bloqueo legal de Gaza, que es una zona de guerra”, afirmó Peled en declaraciones a la agencia ANSA.

El diplomático subrayó que Israel ha ofrecido alternativas para canalizar la ayuda, mencionando como ejemplo el puerto de Ashkelon, desde donde podría trasladarse la asistencia humanitaria a Gaza. En este sentido, recordó la iniciativa italiana “Food for Gaza” como un modelo viable.

“(El ministro de Asuntos Exteriores) Antonio Tajani y la primera ministra (Giorgia) Meloni también han señalado que existen mejores maneras de entregar ayuda al pueblo de Gaza que con 40 pequeños barcos”, añadió.

En paralelo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó desde Nueva York —donde participa en la Asamblea General de la ONU— que Italia solo podría reconocer un Estado palestino si se cumplen dos condiciones: la liberación de todos los rehenes israelíes y la exclusión de Hamás de cualquier función gubernamental.

Meloni sostuvo que la presión internacional debe recaer sobre Hamás y no sobre Israel, dado que “fue Hamás quien inició la guerra y quien impide su fin al negarse a entregar a los rehenes”.