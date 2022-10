Pilar Rahola: “El mundo está demasiado callado” sobre las muertes en Irán

Itongadol/AJN.- La periodista española Pilar Rahola afirmó que “el mundo está demasiado callado” sobre los cientos de muertos tras las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini.

“El mundo está demasiado callado. Especialmente los sectores que siempre se movilizan por los derechos de todo el mundo, y con este tema callan. Una amiga mía, iraní, que estudia en Chicago, me envió un mensaje que me pareció brutal. ‘¿Te imaginas al gobierno americano enviando a la policía armada a Harvard para asesinar estudiantes? Esto están haciendo en mi país y no hay ningún rector de ninguna universidad del mundo que esté protestando’”, destacó Rahola en diálogo con Pablo Rossi, en el programa de La Nación+ que conduce Eduardo Feinmann.

“¿Dónde están las manifestaciones en Buenos Aires? ¿Dónde están en Barcelona? Yo he tenido una polémica en estos días en las redes porque tenemos diputadas que van con el velo islámico y no se han solidarizado con las mujeres de Irán. Porque el velo islámico no es optativo en casi ningún lugar del mundo del islam. Pero te puede llevar a la tortura, a la muerte y a la prisión en decenas de países. Miembros de la ONU, solidarícense”, manifestó Rahola.

Además, criticó el doble estándar en la defensa de los derechos humanos: “No se atreven porque los malos no son americanos ni israelíes, entonces ya no son malos. En estos días, en plena matanza en Irán, la UE le ha ofrecido a Irán otra vez reanudar los acuerdos nucleares. Esto es una locura”.

Asimismo, Rahola destacó que “lo que han hecho más de 50 actrices francesas ha sido una explosión de alegría, por cómo están luchando las iraníes y muchos hombres que las acompañan. Es probable que estemos encima de los 200 muertos, nadie lo sabe con seguridad. Human Rights Watch hablaba el otro día de 200, probablemente sean más”.

“Son miles los detenidos, han llegado a detener a la hija del ex presidente Alí Akbar Hashemi porque hizo un twit a favor de las protestas. Se han detenido a cantantes, actores famosos. Irán está viendo miles de detenciones de cualquiera que levanta la voz en favor de las protestas. Pero las protestas están continuando, con las mujeres con una valentía y un coraje inconcebible. Para nosotras cortarnos el pelo frente a la pantalla es solidaridad, para ellas puede ser la muerte. Y seguro es la tortura y la cárcel. De hecho, de los muertos reportados, hay varios que se mostraron en videos. Una mujer que salió bailando en un video murió por 13 tiros. Muchas de las caras públicas de mujeres y hombres que han salido en las imágenes clandestinamente de Irán han ido muriendo. Esto es muy serio”, añadió la periodista.

Mahsa Amini era una joven de 22 años que murió luego de ser detenida por la policía de la moral en Teherán.