Película de Netflix muestra el asesinato de una familia palestina por parte de las FDI

Itongadol.- La película jordana Farha, del director Darin J. Sallam, en la que se ve a soldados de las FDI asesinando a una familia palestina durante la Guerra de la Independencia, se estrenará en Netflix el jueves. La película tiene lugar en 1948 en la Palestina obligatoria y trata de una niña palestina de 14 años cuyo padre la encierra en un almacén debido a los ataques de las FDI en el pueblo.

La película incluye, como se ha mencionado, entre otras cosas, una escena en la que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutan a una familia con un bebé. Farha también fue elegida para representar a Jordania en los Oscar de este año.

El presidente de Otzma Yehudit, MK Itamar Ben-Gvir, dijo: «La película jordana de incitación que se emitirá en Netflix demuestra cuánta hipocresía hay en el mundo hacia Israel, que es atacado por el terrorismo asesino incluso antes de su establecimiento. Esta ingeniería mental debe ser manejada por el Ministerio de Asuntos Exteriores con determinación, informando y presentando la verdadera imagen de quiénes son los asesinos y los sanguinarios. No debemos pasar en silencio sobre el intento de calumnia de sangre que resonará en todo el mundo».

La película se proyectó en varios festivales de todo el mundo, entre ellos el de Toronto. La directora dijo allí que su película está basada en historias reales que escuchó.

«Supe de una niña palestina que fue encerrada en una habitación para proteger su vida. También compartió esta historia con una chica siria que creció y se casó, y ella compartió esta historia con su hija, que soy yo. Desde entonces no he dejado de pensar en esta chica», dijo.

El tráiler de la película afirma que está basada en historias reales.

Sobre su decisión de hacer la película, que fue elegida para representar a Jordania en la competición por el Oscar al cine internacional, añadió: «Muchos directores hablan de Palestina, pero yo sentía que no había nada sobre el origen de todo lo que está ocurriendo hoy, que es 1948. Me pareció que la catástrofe de la Nakba es un acontecimiento importante que se está ignorando y que falta en el cine árabe. Hay documentales, pero no hay largometrajes, que son los que evocan y transmiten más emociones».

Netflix prefirió no hacer comentarios.