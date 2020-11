Opinión. Netanyahu llega a la etapa cinco del duelo por Trump: aceptar a Biden

Itongadol/Agencia AJN (por Lahav Harkov para The Jerusalem Post).- Tomó una semana y media, pero el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu hizo la llamada de felicitación al presidente electo Joe Biden el martes por la noche.

Ese retraso, junto con el intervalo de 12 horas entre el anuncio de los medios de comunicación a la elección de Biden el 7 de noviembre y el tweet de felicitación de Netanyahu el 8 de noviembre – además del hecho de que Netanyahu evitó repetidamente llamar a Biden «presidente electo» en los 10 días siguientes, incluyendo el martes – llamó la atención entre los observadores de la relación entre EE.UU. e Israel.

El comportamiento de Netanyahu está en profundo contraste con su llamada al presidente de los EE.UU. Donald Trump al día siguiente de su victoria electoral en 2016.

El retraso del tweet tuvo una razón técnica: Netanyahu determinó junto al primer ministro suplente Benny Gantz y el ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi que esperarían hasta que Biden diera un discurso de victoria para enviar un mensaje de felicitación. El discurso de Biden terminó alrededor de las 4 a.m. en Israel, y mientras que el personal de Gantz envió el tweet inmediatamente, el de Netanyahu aparentemente no tuvo que quedarse despierto toda la noche y lo envió a las 7 a.m.

Pero la vacilación de llamar a Biden «presidente electo» en varias oportunidades -y la espera de una semana y media para hablar con él- demuestran que había algo más que cuestiones técnicas a la mano.

Netanyahu está claramente preocupado por enfadar a su amigo Donald Trump, que permanecerá en el cargo por otros dos meses. Si Israel se enemista con Trump, las consecuencias podrían ser graves. Después de todo, bajo el mandato del ex presidente Barack Obama, los EE.UU. permitieron que se aprobara la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU condenando los asentamientos.

Además, muchos en el gobierno están poniendo sus esperanzas en sanciones de último minuto a Irán y otras medidas de la administración Trump para evitar que el gobierno de Biden sea demasiado indulgente con los tiranos de Teherán.

Más allá de eso, Netanyahu ha tenido que lidiar con presidentes adversarios, también conocidos como Demócratas, durante 10 de sus 14 años no consecutivos como primer ministro. Un presidente republicano fue un sueño hecho realidad para Netanyahu, y, en muchos sentidos, un triunfo más.

Netanyahu ha sido amigo de Trump durante décadas, incluso asistiendo a su boda con Melania, y los dos trabajaron bien juntos sin ni siquiera una pizca de la «luz del día» que la administración de Obama trató de poner entre los EE.UU. e Israel. Netanyahu probablemente estaba decepcionado por la victoria de Biden, aunque trató de poner su mejor cara antes y después de la elección, señalando que ellos también se conocen desde hace décadas y que él ha trabajado bien con las administraciones demócratas en el pasado.

Ahora, Netanyahu parece haber llegado a la etapa final del duelo por la pérdida de la administración Trump: la aceptación.

¿Tendrá esto un impacto duradero en su relación con Biden?

El presidente electo ha estado trabajando duro para ser una fuerza unificadora para los americanos y ha tomado un tono conciliador. Algunos miembros de su círculo íntimo se encogieron de hombros por el retraso de 12 horas en el tweet, con uno diciendo que Biden estaba demasiado ocupado celebrando como para revisar su cuenta de Twitter.

Biden calificó la negativa de Trump a conceder la elección como «más vergonzosa para el país que debilitante», y esa caracterización podría describir fácilmente cómo vería la vacilación de Netanyahu en los últimos 10 días.

Esa es una aspereza que Netanyahu y Biden pueden superar fácilmente. Los verdaderos desafíos serán sobre la política, específicamente el intento de Biden de reincorporarse al acuerdo con Irán y la continua construcción de Israel en Judea y Samaria.