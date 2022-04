Opinión: Israel necesita proyectar una sola voz moral sobre las atrocidades rusas cometidas en Bucha

Editorial publicada por Herb Keinon en The Jerusalem Post

Itongadol.- ¿Qué opina la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre las supuestas atrocidades rusas cometidas en el suburbio de Bucha, en Kiev? ¿O el canciller británico Rishi Sunak? ¿O el Ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner?

Si no lo sabe, se encuentra en la misma posición que la mayoría de la gente, ya que esos tres ministros mantienen sus comentarios sobre la guerra en Ucrania dentro del ámbito de su jurisdicción: es decir, los asuntos relacionados con el tesoro. Si quieres saber lo que piensan Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania sobre la guerra y las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania, no es necesario escuchar a Yellen, Sunak o Lindner.

Desde que comenzó la guerra, Yellen pidió que se endurezcan las sanciones contra Rusia, algo que entra dentro de sus competencias, ya que el Tesoro es responsable de la aplicación de las sanciones. El ministro de Finanzas alemán dijo que la UE debería poner fin a los lazos económicos con Rusia, pero reconoció que la UE no puede prescindir del gas ruso, todas cuestiones económicas de las que tiene que ocuparse.

En Israel, sin embargo, todo el país -y cualquiera que escuche en el extranjero- sabe lo que piensa el ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, sobre los acontecimientos en Ucrania. En una entrevista con la Radio del Ejército el lunes, se abstuvo de condenar a Rusia por los crímenes de guerra en Bucha, diciendo en su lugar: «Aquí hay acusaciones mutuas: Ucrania culpa a Rusia, y Rusia culpa a Ucrania».

Pero, ¿por qué debería Liberman ser el portavoz del gobierno sobre Ucrania? En los Estados ordenados, si se quiere conocer la posición del país sobre un asunto, se escucha lo que tiene que decir el jefe de gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores o la cancillería. Y si ambos hablan del mismo asunto, generalmente los mensajes están coordinados y dicen lo mismo.

En Israel, sin embargo, el ministro de finanzas comenta cuestiones diplomáticas, el ministro de cultura y deportes sobre las religiosas y el ministro de asuntos de la diáspora hace lo mismo sobre cuestiones palestinas. Nadie se ocupa de los asuntos que atañen a sus ministerios, y nadie se ocupa de los temas de conversación del gobierno (si es que los hay).

En sus desacertados comentarios a la Radio del Ejército, Liberman expresó: «Tenemos que entender que allí hay una guerra sangrienta, y tenemos que mantener la posición moral de Israel y, al mismo tiempo, nuestros intereses».

Es cierto, los intereses son importantes, pero también lo es adoptar una postura moral. Y en el caso de los horrores que surgieron de Bucha -donde al parecer murieron hasta 300 civiles, algunos con las manos atadas y heridas de bala en la cabeza-, Israel debe adoptar una posición moral: esto es horrible y debe ser condenado en los términos más duros.

Dentro de unas semanas, Israel conmemorará el Día del Recuerdo del Holocausto, y los dirigentes israelíes lamentarán -como es debido- el silencio del mundo cuando los judíos eran asesinados en masa. En este momento, ucranianos inocentes están siendo asesinados -no en un Holocausto, no en un esfuerzo sistemático para eliminar al pueblo ucraniano de la faz de la tierra- sino en aparentes actos de crímenes de guerra por parte de soldados rusos en retirada. Esta vez el mundo no está callado, e Israel debe sumar su voz a ese coro de condena de estos actos desmedidos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, dijo el domingo que «es imposible permanecer indiferente ante las horribles imágenes de la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, desde que el ejército ruso se fue. Dañar intencionadamente a una población civil es un crimen de guerra, y lo condeno enérgicamente».

Y el primer ministro, Naftali Bennett, afirmó el martes, con cierta demora: «Estamos conmocionados por lo que vemos en Bucha, imágenes horribles que condenamos. Las fotos son muy duras. El sufrimiento de los ciudadanos ucranianos es enorme y estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar.»

Algunos argumentarán que nada de esto fue lo suficientemente lejos, que ni Lapid ni Bennett dijeron que el presidente ruso Vladimir Putin era responsable, ni que debía ser acusado de crímenes de guerra. Sin embargo, ambos condenaron las masacres en términos inequívocos. En cuanto a que Bennett no mencionó a Rusia en sus comentarios, ¿alguien tiene realmente alguna duda sobre los soldados que considera responsables de «lo que vemos en Bucha»?

Esta es la posición de Israel, la que articulan Bennett y Lapid. El problema es que cuando otros ministros, como Liberman, hablan fuera de lugar, amortiguan el mensaje.

En lugar de que el mensaje de Jerusalem sea que Israel está inequívocamente horrorizado por las atrocidades y las condena sin reservas, el mensaje que se escucha es múltiple, con el ministro de Asuntos Exteriores condenando; el primer ministro también condenando, aunque un poco tarde; el ministro de Sanidad, visitando un hospital de campaña de Israel en Ucrania, condenando de forma más contundente; y el ministro de Economía diciendo que ambas partes se están culpando mutuamente de hacer cosas malas.

Israel tiene que hablar aquí con una sola voz, y tiene que condenar sin reservas las atrocidades que están cometiendo las fuerzas rusas en Ucrania. Es cierto que Israel tiene intereses que debe preservar con Rusia. Pero condenar a Rusia y sus acciones en Ucrania no tiene por qué comprometer esos intereses.

Como dijo hace un mes el embajador de Rusia en Israel, Anatoly Viktorov, «es de interés común para Rusia e Israel continuar con el mecanismo de coordinación en Siria».

En otras palabras, evitar los conflictos en Siria para que las fuerzas israelíes y rusas no choquen accidentalmente sobre los cielos sirios es un interés ruso al igual que uno israelí, y no uno que Moscú sacrificaría fácilmente en un ataque de ira ante una fuerte condena israelí.

Incluso si puede haber algunas repercusiones con Rusia tras una condena, también es un interés israelí proyectar una clara voz moral al mundo ante atrocidades como las de Bucha, especialmente porque Israel acusó con razón al mundo de un silencio maldito cuando los judíos fueron víctimas de tales atrocidades -y otras peores- en el pasado.