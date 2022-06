OIEA: «Irán cruzará el umbral de enriquecimiento de uranio»

Itongadol.- Irán no solo no ha logrado reducir las preocupaciones sobre sus violaciones del acuerdo de salvaguardias de no proliferación nuclear, sino que eventualmente cruzará el umbral de enriquecimiento de uranio, dijo el lunes el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

“Tener una cantidad significativa [que cruza el umbral de enriquecimiento de uranio] no significa tener una bomba”, dijo, y agregó dos veces que “esta idea de cruzar la línea va a suceder. Están muy cerca”, y “no se puede evitar”.

Cuestionado además si esto significaba que la situación no podía salvarse, Grossi dio marcha atrás y dijo: “Irán puede detener las negociaciones, o ellos mismos pueden decidir reducir la velocidad” unilateralmente.

Incluso después de cruzar el umbral de armamento de uranio, lo que Teherán podría hacer muy rápidamente, dijo, necesitaría dominar la detonación y el lanzamiento, lo que podría llevar de seis meses a dos años, antes de poder montar una ojiva nuclear en un misil.

Al explicar el fracaso de la República Islámica para abordar sus pasadas violaciones nucleares, Grossi dijo que había seguido negándose a proporcionar respuestas sobre los rastros de uranio encontrados en tres sitios nucleares no declarados.

“Irán no ha proporcionado explicaciones que sean técnicamente creíbles en relación con los hallazgos de la agencia en [los] tres lugares no declarados en Irán”, dijo. “Irán tampoco ha informado a la agencia sobre la ubicación o ubicaciones actuales del material nuclear y/o del equipo contaminado con material nuclear que se trasladó desde Turquzabad en 2018”.

Grossi hizo su declaración ante la Junta de Gobernadores del OIEA, que a instancias de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania puede censurar a la República Islámica por primera vez desde junio de 2020 y solo por segunda vez desde 2012.

“A menos y hasta que Irán proporcione explicaciones técnicamente creíbles sobre la presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en Turquzabad, Varamin y ‘Marivan’ e informe a la agencia de todas las ubicaciones actuales del material nuclear y/o del equipo contaminado, la agencia no puede confirmar la exactitud e integridad de las declaraciones de Irán bajo su Acuerdo de Salvaguardias Integrales”, dijo. “Por lo tanto, los problemas de salvaguarda relacionados con estos tres lugares siguen pendientes”.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo: “Lo que alejará a Irán del progreso continuo en el enriquecimiento y el armamento de una bomba nuclear sería una acción determinada por parte de la comunidad internacional, acciones que dañarán a Irán diplomática, económica y militarmente”.

Teherán violó su promesa de marzo de dar explicaciones sobre los sitios nucleares no declarados y el material nuclear ilícito, dijo.

Irán “continúa ocultando la verdad bajo tierra en una variedad de sitios”, dijo Gantz.

Exigió que la OIEA mantenga abiertas sus investigaciones sobre Irán.