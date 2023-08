Nota de opinión: Evite los edulcorantes artificiales, los riesgos para la salud no son dulces

Itongadol.- En los últimos meses ha habido un diluvio de noticias sobre salud en los principales medios de comunicación. Desde nuevos estudios que confirman la relación entre lo que comemos y las enfermedades cardiacas hasta la asociación de la terapia hormonal sustitutiva con la enfermedad de Alzheimer, los medios de comunicación han estado muy ocupados. Pero nada ha sido más destacado que las noticias relativas a los edulcorantes artificiales en el último medio año.

La Organización Mundial de la Salud desaconseja ahora los edulcorantes no azucarados (ENA) para controlar el peso o reducir el riesgo de diabetes, cardiopatías o cáncer. Estos edulcorantes incluyen el aspartamo, la sacarina, la sucralosa, la estevia y otros ingredientes. La recomendación se basa en los resultados de una revisión de los datos de 283 estudios realizados en adultos, niños, mujeres embarazadas y poblaciones mixtas.

Los resultados sugieren que el uso de NSS no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños. También sugieren que el uso a largo plazo de los ENS puede tener posibles efectos indeseables, como un mayor riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad por cualquier causa en adultos.

En cuanto al riesgo de cáncer, los resultados de estudios de casos y controles sugieren una asociación entre la ingesta de sacarina y el cáncer de vejiga. Es interesante que hace décadas, el Center for Science in the Public Interest, citando un estudio realizado por el Instituto Nacional del Cáncer, señalara la conexión entre la sacarina y el cáncer de vejiga.

La sacarina fue descubierta accidentalmente en 1897 por la Universidad Johns Hopkins. Los ciclamatos y el aspartamo también se descubrieron de forma accidental, aunque fue Hyman Kirsch quien empezó a utilizar ciclamatos en su bebida llamada No-Cal.

Hace más de 50 años, Coca-Cola presentó su primera bebida dietética llamada Tab. Pero fue la introducción de Diet-Rite Cola en 1960 el verdadero catalizador de la industria de las bebidas dietéticas. Desde entonces, hemos visto Diet Coke, Coke Zero, Diet Pepsi, Pepsi Max, y la lista es interminable. Con el tiempo, la industria alimentaria empezó a incluirlos en alimentos «dietéticos» alegando beneficios para la salud. ¿Cuál era la idea? Menos azúcar, menos calorías, menos peso y que no tendría ningún efecto sobre el aumento de azúcar en sangre en los diabéticos. Sin embargo, hemos descubierto que no sólo no era eficaz, sino que incluso se ha producido un efecto contrario.

Un nuevo estudio publicado el pasado mes de marzo, mostró que el eritritol (esto viene en muchos nombres, pero por lo general lo vemos como sorbitol) está estrechamente asociado con el riesgo de «eventos cardiovasculares adversos mayores.» En otras palabras, las personas que tienen niveles elevados de eritritol en sangre son más propensas a sufrir infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte. Posteriormente, se publicó otro nuevo estudio sobre la sucralosa.

ESTE NUEVO estudio era tan alarmante que los investigadores dijeron que la gente debería dejar de consumirla y que el gobierno debería regularla más. Estamos hablando de Splenda, que también se utiliza como ingrediente en alimentos envasados y bebidas. Los investigadores descubrieron que la sucralosa provoca la rotura del ADN, lo que pone a las personas en riesgo de contraer enfermedades. También relacionaron la sucralosa con el síndrome del intestino permeable. Esto puede provocar enfermedades autoinmunes. Los síntomas son sensación de quemazón, digestión dolorosa, diarrea, gases e hinchazón.

Aunque se ha aprobado el uso de todos estos edulcorantes y las autoridades gubernamentales han determinado que son seguros, se ha demostrado que su uso continuado es problemático. Se sabe que algunos edulcorantes provocan hinchazón y molestias estomacales, así como sarpullidos/enrojecimiento, agitación similar al pánico, mareos y entumecimiento, diarrea, hinchazón, dolores musculares, migrañas, calambres intestinales, problemas de vejiga y dolor de estómago.

En una entrevista hace unos meses, el gastroenterólogo Dr. Will Bulsiewicz declaró que cuando sus pacientes se quejan de hinchazón, lo primero que les pregunta es si consumen edulcorantes artificiales. De alguna manera, como se ha mencionado, todos ellos son considerados seguros por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).

Aquí en Israel, un estudio publicado el año pasado demostró que tres de los edulcorantes más populares causan absolutamente disbiosis en el microbioma (bacterias intestinales), y eso a su vez aumenta las probabilidades de aumentar de peso y diabetes tipo 2. Un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Harvard muestra que el consumo de bebidas dietéticas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. En este estudio, las personas que bebían más de un refresco light o normal al día experimentaban un riesgo un 25% mayor de sufrir alteraciones de la glucosa en ayunas y niveles elevados de triglicéridos. Tenían un 31% más de probabilidades de padecer obesidad y un 44% más de riesgo de síndrome metabólico.

Ha habido muchos más estudios en los últimos 15 años que muestran efectos negativos similares del consumo de edulcorantes artificiales. En un artículo de 2019, el doctor Michael Greger afirmó que la diabetes aumenta con el uso de sacarina, aspartamo y sucralosa. Los mismos productos que se han promocionado durante más de medio siglo para reducir el peso y prevenir la diabetes ¡están haciendo exactamente lo contrario!

Quizá lo más molesto sea que, a pesar de todos estos estudios y de las pruebas que hemos acumulado, el paradigma de que los productos «dietéticos» son mejores para nosotros sigue impregnando nuestra sociedad. Es necesaria alguna regulación gubernamental; como mínimo, una etiqueta de advertencia. Lo mismo que se necesita para las carnes procesadas, como los perritos calientes y los carcinógenos de nivel 1A. La pequeña buena noticia es que las ventas de productos dietéticos han ido disminuyendo gradualmente.

Ya has oído esto de mí antes, pero lo diré de nuevo. Tu salud está en tus manos. Mantente informado y sigue una dieta basada en alimentos integrales y vegetales, con bajo contenido en aceite, azúcar y sal, y no te equivocarás. Evitar los edulcorantes artificiales «añadirá horas a tu día, días a tu año y años a tu vida».

Fuente: The Jerusalem Post

Por: Alan Freishtat