Médico judío comparte en Twitter tratamiento por coronavirus a paciente con tatuajes nazis y se vuelve viral

Itongadol.- Un médico judío de California publicó una historia en Twitter sobre el tratamiento que suministró a un paciente que sufría de Covid-19, y cuyo cuerpo estaba cubierto de tatuajes nazis. El profesional de la salud habló sobre cómo se puso a prueba su compasión, informó Independent.

El doctor Taylor Nichols, cuyos tuits que transmiten la experiencia se volvieron virales desde entonces, explicó que “lidiar con las consecuencias de quienes se niegan a seguir las pautas de salud para detener la propagación del coronavirus lo han agotado”, pero él y sus colegas “deben seguir adelante”.

Fue así que dio con el paciente que “parecía enfermo. Incómodo. Asustado”, y una vez que el personal de la sala de emergencias del Mercy San Juan Hospital cerca de Sacramento le quitó la camisa al hombre, todos notaron los tatuajes en su torso.

“La esvástica se destacaba audazmente en su pecho. Los tatuajes de las SS y otras insignias que antes estaban cubiertas por su camisa ahora eran obvias en la habitación”, relató Nichols.

Otros miembros del personal médico presentes incluyeron una enfermera afroamericana y un terapeuta asiático, relató Nichols.

“No me deje morir, doctor”, dijo sin aliento el hombre de complexión sólida mientras lo cambiaban de un aparato respiratorio CPAP a una mascarilla y ventilador de hospital.

El hombre mostraba signos de años de uso de metanfetamina y sus dientes estaban “casi desaparecidos”.

Nichols aseguró al paciente que lo cuidarían y lo mantendrían con vida lo mejor que pudieran.

El hombre siguió luchando por respirar y se le preguntó si le gustaría ser intubado si fuera necesario. El hombre respondió que quería que el equipo hiciera todo lo posible.

“Todos vimos. Los símbolos de odio en su cuerpo anunciaban con orgullo sus puntos de vista. Todos sabíamos lo que pensaba de nosotros. Cómo valoraba nuestras vidas”, escribió el médico en su cuenta de Twitter. “Sin embargo, aquí estábamos, trabajando a la perfección como equipo para asegurarnos de darle la mejor oportunidad que pudimos de sobrevivir. Todo ello con máscaras, batas, protectores faciales, guantes”.

El doctor Nichols escribió sobre el estrés, el miedo y el aislamiento de aquellos en el campo de la medicina que tienen que lidiar con el virus sin parar a medida que se acelera la pandemia del coronavirus.

Al describir cómo ha tratado a los pacientes racistas y las esvásticas desde la escuela de medicina, Nichols escribió que siempre lo ha superado con el mantra de que la persona acudía a él necesitando un médico y que eso es lo que es.

Admite que se pregunta qué pensaría el hombre de los tatuajes nazis acerca de que un médico judío lo cuidara, o cuánto lo habría hecho el hombre si se invirtieran los papeles.

“Por primera vez, reconozco que dudé, ambivalente”, escribió Nichols. “La pandemia me ha desgastado y mi mantra no está teniendo el mismo impacto en este momento… Y me doy cuenta de que tal vez no estoy bien”.

La historia ha sido retuiteada miles de veces y recibió cientos de miles de me gusta en Twitter.

California tiene 1.24 millones de casos confirmados de Covid-19 y ha registrado oficialmente 19,212 muertes. Los Estados Unidos en su conjunto se están acercando rápidamente a 14 millones de casos y 270,000 muertes.