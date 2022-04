Marcha por la Vida 2022: Pasando la antorcha de la memoria de los sobrevivientes a las próximas generaciones

Itongadol.- Después de un paréntesis de tres años debido a la pandemia del coronavirus, Marcha por la Vida, una conmemoración anual del Holocausto en Auschwitz, junto a sobrevivientes del Holocausto y miles de personas, vuelve este año. En esta ocasión la marcha tendrá 2.500 participantes de 25 países diferentes, entre ellos el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Estados Unidos, Austria y Alemania. Además, estará presente el presidente de Polonia y una delegación de refugiados del conflicto en Ucrania.

La Marcha por la Vida de este año se centrará en la lucha contra el antisemitismo, con una delegación mundial de víctimas del antisemitismo encabezada por la Agencia Judía, y el traspaso de la Antorcha del Recuerdo de la generación de sobrevivientes a la siguiente generación. Ocho sobrevivientes del Holocausto que participaron de la Marcha durante muchos años estarán a la cabeza y algunos de ellos dicen que ésta puede ser su última Marcha.

El programa de tres días de la delegación en Polonia, del 26 al 28 de abril, comenzó con una visita a los centros de emergencia de Varsovia para conocer a los refugiados judíos que escaparon de Ucrania tras la invasión rusa y se preparan para emigrar a Israel. A continuación, la delegación visitó campos de concentración nazis en Polonia y se reunió con altos cargos de la policía europea de Bélgica, Alemania y el Reino Unido, en el marco de una colaboración con el Centro Miller de la Universidad de Rutgers, que trabaja para combatir los delitos de odio.

En relación al aumento del antisemitismo, Yaakov Hagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial y presidente en funciones de la Agencia Judía, dijo: «Recientemente hemos sido testigos de un alarmante aumento del antisemitismo en todo el mundo, con más incidentes de daños físicos y más discursos de odio en las redes sociales. Este viaje con la Marcha por la Vida sirve para recordar al mundo a qué conduce el odio. Decir ‘Nunca más’ significa mostrar tolerancia cero con el antisemitismo».

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, también participará mañana en la Marcha por la Vida. Con respecto a su presencia, los organizadores de la Marcha expresaron en un comunicado: «Con la sombra de la guerra que se cierne de nuevo sobre Europa, y con Polonia acogiendo a millones de refugiados de la guerra en curso, la participación del presidente Duda rinde homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto y servirá como una clara declaración contra los peligros del antisemitismo, el odio, el racismo y la intolerancia».

Duda participó en la Marcha por la Vida en 2018 junto al entonces presidente de Israel, Reuven Rivlin. Sin embargo, las relaciones entre los países se tensaron por las objeciones israelíes a la legislación polaca que limita la restitución del Holocausto, aunque Jerusalem se ocupó durante los últimos meses de remendar los lazos con Varsovia.

Para seguir la marcha virtualmente y sentirse parte de la conmemoración, hacer click en el siguiente link: https://www.motl.org/ (jueves 28 de abril a las 9 hs. de Argentina)

Los participantes previstos en la marcha incluyen a Howard Feinberg, cuya madre fue asesinada en el tiroteo de 2018 en la Sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh; Goldie y Orly Orta Shama y Avi Orpaz, cuyos familiares murieron en un ataque terrorista contra la Casa de Jabad de Mumbai en 2008; Adi Damari, cuya madre fue asesinada y su padre gravemente herido en un atentado suicida en Turquía en 2016; Miri Koren Ben Zeev, cuyo marido murió en el atentado contra la embajada israelí en Argentina en 1992; Lasry Pierre, cuya hija sobrevivió a un atentado contra una escuela judía en Francia en 2012; y Margaryta Paliy, de Alemania, y Sarah Taieb Danan, del Reino Unido, que fueron objeto de antisemitismo por llevar símbolos judíos y protestar contra símbolos nazis.

Paliy dijo el martes que se dedica a preservar la memoria del Holocausto porque «mirar hacia atrás y recordar el pasado es un componente esencial en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de racismo en nuestra sociedad actual».

Danan, por su parte, añadió: «Mi abuelo, sobreviviente del Holocausto, siempre decía que sus nietos eran su victoria, y me emociona y enorgullece participar en la Marcha por la Vida».

Por otro lado, en Argentina se realizará “Marchando por sus vidas”: un homenaje a las 6.000.000 de víctimas.

El jueves 28 de abril a las 8.30 AM se realizará “Marchando por sus Vidas” desde el Museo Eduardo Sívori (Av.Infanta Isabel 555) hasta la Plaza de la Shoá (Av. Del Libertador y Av. Int Bullrich), en recuerdo y conmemoración de las 6.000.000 de víctimas del Holocausto-Shoá, en el marco del Día del Holocausto y del Heroísmo (Iom HaShoá Vehagvurá).

El evento se realizará en simultáneo con la Marcha por la Vida que se hace en Polonia, en los tres kilómetros que separan a Auschwitz y Birkenau, una respuesta a las marchas forzadas (Marchas de la Muerte) del pasado en las que murieron 300.000 personas de las 700.000 que fueron forzadas a participar.

El homenaje es organizado por Marcha por la Vida Argentina, Remember Us, Museo del Holocausto de Buenos Aires y DAIA. Cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, March Of The Living, Diller Teen Fellows, Fundación BAMÁ, AMIA, Vaad Hajinuj y el Centro Simon Wiesenthal.