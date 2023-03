Los principales grupos de seguridad de Nueva York anuncian una nueva iniciativa llamada ‘Alianza de Seguridad Judía’

Itongadol.- Ocho importantes organizaciones al servicio de la comunidad judía de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron el martes una nueva iniciativa conjunta de seguridad denominada Alianza de Seguridad Judía de NY/NJ.

El nuevo esfuerzo de seguridad comunitaria está diseñado para «crear un centro de intercambio de información, formación y recursos», según un anuncio hecho a la prensa en la sede de la Liga Antidifamación (ADL) en Manhattan. Su lanzamiento se produce tras una serie de violentos complots antisemitas que amenazaban sinagogas de la zona de Nueva York.

La nueva alianza está formada por cinco federaciones judías de Nueva York y Nueva Jersey, la ADL, la Iniciativa de Seguridad Comunitaria (CSI) de Nueva York, un programa conjunto de la UJA-Federación de Nueva York y el JCRC-NY, y la División Noreste del Servicio de Seguridad Comunitaria (CSS).

Entre sus objetivos figuran ofrecer recomendaciones y formación en materia de seguridad a las instituciones judías y actuar como punto central de contacto para los organismos federales y locales en cuestiones e incidentes que afecten a la seguridad de la comunidad judía en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

«La colaboración es fundamental. La coordinación y la inteligencia en momentos de crisis son fundamentales», afirmó Evan Bernstein, Director General de CSS.

«Hoy formalizamos estas asociaciones locales con la Alianza de Seguridad Judía de NY y NJ. Es algo que debe reproducirse en todo Estados Unidos», continuó Bernstein.

«No podemos permitirnos operar en silos. Este tipo de asociaciones hacen que nuestra comunidad judía sea más segura. Cuando podemos compartir información y trabajar en coordinación con las fuerzas del orden, todos nos beneficiamos. Esto tiene que convertirse en la norma, no en algo aislado». El aumento del antisemitismo no va a desaparecer. Como comunidad judía, no podemos permitir que personas que nos odian nos impidan practicar nuestro judaísmo. La protección y la seguridad son fundamentales, y estas asociaciones no hacen sino ayudarnos y hacernos más seguros. Estamos orgullosos de ser socios de esta alianza para NY y NJ».

Gideon Taylor añadió: «Como Director General del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía (JCRC-NY), estoy muy satisfecho de ver esta asociación de colaboración en la que CSI trabaja con las federaciones judías de toda la región para mejorar la seguridad de nuestras comunidades.»

En el año 2022 se produjo un aumento significativo de los delitos de odio antisemita en Nueva York en particular y en los Estados Unidos en general. En la Gran Manzana, los ataques contra judíos aumentaron un 41% en 2022, según un análisis de datos sobre delitos realizado por The Algemeiner.

Según un nuevo informe, en 2022 se produjeron 293 incidentes antisemitas en total, frente a los 207 registrados en 2021.

Nueva York y Nueva Jersey ocuparon el primer y tercer lugar, respectivamente, entre los estados con el mayor número de incidentes antisemitas denunciados.