Ben-Gvir a Biden: Israel ya no es una estrella más en la bandera de EE.UU.

Itongadol.- Estados Unidos tiene que entender que Israel es un país independiente y «no otra estrella en la bandera estadounidense», declaró el miércoles por la mañana el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en respuesta a los comentarios del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre la reforma judicial.

El martes por la noche, el presidente estadounidense dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu no será invitado a la Casa Blanca en un futuro próximo, y le instó a abandonar el plan de reforma judicial.

«Como muchos firmes partidarios de Israel, estoy muy preocupado. Me preocupa que lo tengan claro. No pueden seguir por este camino. En cierto modo lo he dejado claro», dijo Biden a los periodistas.

En declaraciones a Army Radio el miércoles por la mañana, Ben-Gvir criticó los comentarios de Biden, afirmando que, aunque Israel «aprecia el régimen democrático de allí, precisamente en esta región tienen que entender que Israel es un país independiente y que ya no es una estrella en la bandera de Estados Unidos».

Añadió que «debe quedar claro en todo el mundo: la gente de aquí fue a elecciones y tiene sus propios deseos».

Otros diputados de la coalición se apresuraron a criticar también la declaración de Biden, y la ministra de Cultura y Deporte, Miki Zohar, tuiteó: «Es triste que Biden haya caído en todas las noticias falsas».

Sin embargo, pronto borró el tuit y siguió con un segundo tuit en el que se leía: «Por respeto a nuestra importante relación con nuestro mayor aliado, Estados Unidos, he borrado el tuit. Me rompe el corazón ver cuánto daño se ha hecho a Israel por todas las noticias falsas que se han difundido en relación con nuestra justificada reforma legal.»

Los diputados de la oposición también respondieron a los comentarios de Biden, dirigiendo sus críticas al Gobierno y no a Estados Unidos.

El líder de la oposición, Yair Lapid, respondió diciendo: «Durante décadas, Israel fue el aliado más cercano de EE.UU., y el gobierno más extremista de la historia del país lo ha echado a perder en tres meses».

El ex ministro de Defensa y presidente del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz, calificó los comentarios de Biden de «llamada de atención urgente para el gobierno israelí».

«Dañar las relaciones con EEUU, nuestro mejor amigo y aliado más importante, es un ataque estratégico», continuó. «El primer ministro debe orientar a sus equipos negociadores respecto a la legislación legal, actuar rápidamente para corregir la situación y preservar la democracia israelí que está en la base de estos valores».

El ex ministro de Justicia Gideon Sa’ar calificó la declaración de Biden de «testimonio doloroso en el periodo más crítico» y añadió que «nunca antes ningún gobierno había causado tanto daño al país en tan poco tiempo».