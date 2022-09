Los drones de fabricación rusa no cumplen con los requisitos del campo de batalla de Ucrania

Itongadol.- La mayoría de los aviones no tripulados que se fabrican en Rusia no cumplen con los requisitos tácticos del Ministerio de Defensa ruso, informó el martes por la noche el medio de comunicación estatal ruso TASS.

«El Ministerio de Defensa ha desarrollado unos requisitos tácticos y técnicos adecuados para los vehículos aéreos no tripulados, y la mayoría de los fabricantes, por desgracia, no son capaces de cumplirlos», dijo el coronel Igor Ischuk en un panel sobre vehículos no tripulados.

Otra fuente del Ministerio de Defensa dijo a TASS que había que buscar plataformas simplificadas.

Los drones que necesitan los soldados rusos que luchan en Ucrania son los de reconocimiento y los de merodeo, dijo Ischuk según TASS. También dijo que los militares necesitaban drones con tecnología antiinterferente, sistemas de alerta de radiación y sistemas de identificación, amigo o enemigo (IFF).

El martes, el Secretario de Prensa del Pentágono, Brig. Pat Ryder confirmó que Rusia había comenzado a utilizar drones iraníes en Ucrania.

«En términos de su eficacia, no quiero proporcionar una evaluación de los daños de la batalla aquí desde el podio o entrar en la inteligencia específica, aparte de decir de nuevo que hemos visto que los emplean», dijo.

Ryder también señaló que el Departamento de Defensa había visto informes creíbles de que los ucranianos habían derribado drones iraníes.

Según informes anteriores, entre los drones iraníes utilizados por Rusia se encontraban los del tipo Shahed-136, vehículos aéreos no tripulados suicidas.

El uso de estas plataformas iraníes ha provocado la interrupción de las relaciones diplomáticas entre Irán y Ucrania.

Ucrania dijo el viernes que retiraría la acreditación del embajador iraní y reduciría el personal de la embajada en Kiev, citando «una colaboración con el mal», pero no se refirió explícitamente a la venta de drones.

Irán dijo que estaba planeando una «acción proporcional» en respuesta a la decisión de Ucrania.