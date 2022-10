Llegan condolencias de amigos del Golfo por la muerte de la soldado Noa Lazar

Itongadol.- Múltiples condolencias se hicieron públicas de amigos, familiares y distintas personalidades provenientes del Golfo por la muerte de Noa Lazar, una soldado de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) que resultó críticamente herida en el atentado terrorista en el puesto de control de Shuafat en la parte este de Jerusalem.

«¡No puedo ni siquiera empezar a describir lo profundamente apreciado que es recibir tan sentidas notas de condolencias de nuestros queridos amigos del Golfo, tras el ataque terrorista palestino que se cobró la vida de la joven de 18 años, Noa Lazar!», expresó Arsen Ostrovsky, abogado de derechos humanos.

Can’t even begin to describe how deeply appreciated it is, to receive such heartfelt notes of condolences from our dear friends in the Gulf, in wake of Palestinian terror attack that claimed life of 18 year old 🇮🇱 girl #NoaLazar!@HSajwanization @amjadt25 @lalshareef @aldhirabi pic.twitter.com/TmkqXN71N8 — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) October 9, 2022

«Noa Lazar, una joven oficial de seguridad que protegía a mujeres y niños en Jerusalem, Israel, fue asesinada anoche por terroristas palestinos. Nuestros corazones están con su familia.» Explicó Amjad Taha, Experto en asuntos políticos estratégicos.

Noa Lazar, a young security officer who was protecting women and children in Jerusalem, Israel, was murdered by Palestinian terrorists last night. Our hearts go out to her family.

Togather we stand. — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 9, 2022

Hassan Sajwani, influencer emiratí, también expresó sus condolencias: «La sargento Noa Lazar, agente de seguridad de 18 años en el puesto de control que protege a mujeres y niños en Jerusalem, fue asesinada anoche por un terrorista palestino. Nuestro más sentido pésame a su familia.»

Sgt. Noa Lazar, an 18-year old security officer at checkpoint protecting women and children in Jerusalem, was killed by a Palestinian terrorist last night. Our heartfelt condolences to her family. pic.twitter.com/RvPtxy0OWk — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) October 9, 2022

La joven soldado asesinada fue ascendida post mortem al grado de sargento. Los médicos del Hospital Hadassah Har Hatzofim se vieron obligados a pronunciar su fallecimiento tras fracasar los intentos de resucitación.

El portavoz militar anunció que “Las FDI comparten el sentimiento de la familia y continuarán acompañándola”.

Los abuelos de Lazar recibieron la noticia de su muerte durante una visita a Italia, y se dirigían a Israel para participar en su funeral, aplazado hasta su llegada. Lazar vivía en Emek Hefer, en el centro de Israel.

Los amigos de Lazar de su servicio en la Policía Militar de las FDI, desplegada en los puestos de control de la frontera de Jerusalén, lamentaron su fallecimiento el domingo. «Mi tesoro, no puedo creer que te hayas ido», escribió uno. «Te quiero mucho. Mantennos a salvo desde arriba». Otro escribió: «que tu recuerdo sea una bendición, nuestro ángel puro, mantennos a salvo».

Otro amigo escribió: «mi hermoso ángel, no puedo creer que esté escribiendo esto. Te quiero. Eres mi compañera más cercana y mi corazón está roto en mil pedazos. Estarás en mi corazón para siempre, no olvidaré la forma en que caminamos juntos. Estuvimos el uno al lado del otro incluso en los momentos más duros. Te quiero, mi ángel».

Lihi Avizohar, amiga de Noa en el colegio, dijo que se quedó en shock cuando se enteró de su muerte. «Me he despertado con la noticia y estoy conmocionada. Era una chica increíble, positiva, sonriente, divertida, guapa y simpática. Estaba en las girl scouts y quería servir en un papel de combate en las FDI».

Muchos jóvenes de Emek Hefer conocían a Noa, y el centro juvenil de la ciudad se abrió para ellos, ofreciendo apoyo con personal profesional que incluye un consejero escolar y un equipo psicológico.

«Esta es una mañana de dolor en Emek Hefer. Noa, que formaba parte de este pueblo y de esta comunidad, eligió servir en un papel de combate en las FDI y dar lo mejor de sí misma a Israel, «El jefe del municipio de Emek Hefer, Galit Shaul, dijo. «El municipio envía sus condolencias a su familia y está con ellos en este horrible día. El municipio se está preparando para apoyar a la familia y a los amigos de Noa en todo lo que necesiten», dijo.