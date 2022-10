Abogados israelíes demandados por presuntamente robar 2.300 Bitcoins

Itongadol.- Una demanda presentada la semana pasada por los Advs. Roy Blecher, Guy Zeevi y Moshe Pekarevits de Krispin Rubinstein Blecher & Co. revela un delito intrigantemente dramático, en el que participan nada menos que cinco abogados israelíes.

La demanda describe un caso de fraude a gran escala, malversación y robo sofisticados y sistemáticos, en el que los Advs. Guy Yuval y Uri Arad supuestamente se aprovecharon de su cliente, que a su vez intentaba escapar de las autoridades judiciales europeas, en un caso en el que se sospechaba que había estafado a inversores.

Según el cliente, mientras estaba huido, sus abogados le robaron enormes sumas de dinero, en forma de bitcoin. Supuestamente se robaron 2.300 bitcoins por valor de unos 105 millones de euros. Este caso implica a otros tres abogados que trabajaron con los Advs. Yuval y Arad y un agente de bolsa llamado Miki Hefetz, que supuestamente era socio de la conspiración.

El demandante es Jack Henry Wygodski, un acaudalado ciudadano israelí y belga, que ha permanecido bajo el radar de los medios de comunicación israelíes.

Wygodski llegó a un acuerdo con Hefetz y Advs. Yuval y Arad, según el cual les transferiría bitcoins que serían convertidos por ellos en euros, tras lo cual le transferirían los fondos recibidos de la conversión, tras deducir su comisión.

En la demanda se afirma que, dada la confianza que tenía en Hefetz y en los advs. Yuval y Arad, y creyendo que actuarían adecuadamente y de buena fe conforme al acuerdo entre las partes, Wygodski les envió en varias transferencias unos 600 Bitcoins, y posteriormente transfirió otros 1.700 Bitcoins.

Las demandas dicen que Hefetz y Advs. Yuval y Arad le engañaron y le presentaron representaciones falsas y engañosas, según las cuales convertirían sus Bitcoins y mantendrían los fondos recibidos de la conversión en fideicomiso, hasta que le fueran transferidos, cuando lo solicitara. En realidad, se afirma que, trataron los Bitcoins del demandante y los fondos recibidos tras su conversión, como propios, supuestamente robándolos al demandante.

Tras el acuerdo, los abogados transfirieron los Bitcoins a cuentas en Chipre y Singapur con el supuesto objetivo de convertirlos posteriormente en euros en beneficio de Wygodski. En marzo de 2021, los abogados Advs. Yuval y Arad firmaron la «Declaración de Fideicomisarios» ante un notario, el abogado Haim Aharon, fundador y propietario del bufete de abogados Yuval-Aharon, en la que afirmaban que tenían en fideicomiso los Bitcoins y los fondos de Wygodski, y que los fondos estaban depositados en la cuenta bancaria de Sabari-Yuval-Arad en el banco UBS en Suiza y en una cuenta en Chipre.

Pero en un momento dado los acontecimientos empezaron a complicarse. Aproximadamente un mes después, en abril de 2021, un empresario llamado Avi Itzcovich fue detenido en Bulgaria, a petición de las autoridades alemanas, bajo la sospecha de que Itzkovich, Wygodski y otros eran copropietarios de plataformas de negociación para inversiones en opciones binarias y monedas virtuales, que supuestamente estafaron a inversores alemanes en estas plataformas.

Según la demanda, Wygodski transfería a Hefetz y a los Advs. Yuval y Arad sus carteras digitales con todos los Bitcoins en su posesión y las contraseñas de las carteras. Hefetz y Advs. Yuval y Arad lo justificaron diciendo que la transferencia de sus monederos digitales a ellos era necesaria para evitar que las autoridades alemanas confiscaran los monederos como prueba.

El agente y los abogados prometieron que conservarían fielmente sus carteras digitales y sus contraseñas, así como los Bitcoins que contenían, y que convertirían algunas de las monedas en euros. También prometieron que después de que el demandante se estableciera en América Latina, bajo una identidad falsa, proporcionada por los abogados, Hefetz, Advs. Yuval y Arad transferirían al demandante los Bitcoins que tenían en fideicomiso y todos los fondos de la conversión.

A diferencia de la transferencia de los 600 Bitcoins que estaba bien documentada, la transferencia de los 1.700 Bitcoins adicionales no tenía ninguna documentación. Según el demandante, esto se debió a que confiaba en ellos y a que estaba sometido a una enorme presión debido a la orden de detención emitida contra él en Alemania, por lo que actuó de acuerdo con su plan.

Los adv. Yuval y Arad utilizaron a un tercero para transferir pasaportes falsos a Wygodski, con los que salió de Bulgaria y entró en Grecia. Poco después viajó de Grecia a Portugal con el mismo pasaporte falso. En Portugal, Wygodski vivió en un apartamento pagado por los advs. Yuval y Arad. Finalmente, los advs. Yuval y Arad querían trasladar a Wygodski a América Latina.

Cuando Wygodski abandonó Bulgaria y emprendió su huida a Grecia y luego a Portugal, los advs. Yuval y Arad se negaron a tener contacto directo con él, alegando que temían que las autoridades judiciales de Alemania los localizaran. Cuando Wygodski estaba en Grecia y Portugal, los abogados le enviaban ocasionalmente un mensajero no identificado para que le proporcionara un teléfono móvil y pudiera hablar con ellos. Tras la conversación, el mensajero le quitaba el móvil a Wygodski y desaparecía.

Según la demanda, después de varios meses de vivir en la clandestinidad y en apuros financieros, porque no tenía acceso a sus fondos, Wygodski pidió a los Advs. Yuval y Arad que le transfirieran los fondos recibidos por la conversión de los Bitcoins a euros, y los Bitcoins que les habían sido confiados.

La demanda dice: «Todas las consultas del demandante fueron ignoradas. Los Advs. Yuval y Arad rechazaron sus peticiones y empezaron a evitar las consultas del demandante hacia ellos, mientras le amenazaban con que si intentaba ponerse en contacto con ellos para pedir que le devolvieran su dinero y sus Bitcoins, se pondrían en contacto con las autoridades en Alemania y les entregarían sus activos y su dinero.»

La demanda revela además que después de que Wygodski sospechara que había sido víctima de un fraude, se puso en contacto con el abogado Strugano en diciembre de 2021, compartió con él su preocupación por una larga pena de prisión en Alemania, ya que los adv. Yuval y Arad le habían amenazado, y le pidió que averiguara la situación legal de su socio Avi Itzcovich.

El abogado Strugano tranquilizó a Wygodski y le dijo que, en su opinión, el caso en Alemania era débil y podía concluirse con un acuerdo de culpabilidad. Dijo que la afirmación de los adv. Yuval y Arad de que podía esperar cumplir una larga pena de prisión en Alemania era infundada, y que no tenía sentido continuar su fuga, y que sería mejor que se entregara a las autoridades en Alemania.

Después de que Wygodski aceptara entregarse a las autoridades alemanas, el abogado Strugano asumió la representación de Wygodski en el procedimiento de extradición y, junto con otro abogado alemán contratado, se pusieron en contacto con la fiscalía de Alemania y entregaron al demandante a las autoridades de ese país en febrero de 2022.

En la actualidad, Wygodski está detenido en un centro penitenciario en Alemania, y su abogado alemán está negociando con las autoridades fiscales para llegar a un acuerdo de culpabilidad, en el que se retirarían la mayoría de los cargos contra el demandante y se compensaría económicamente a los inversores.

El drama no termina ahí. Según la demanda, debido al deseo del abogado Strugano de frustrar el plan supuestamente delictivo del abogado Yuval y Arad para hacerse con el dinero de Wygodski, se esforzaron por desacreditar al abogado Strugano a los ojos de Wygodski. «Después de que el demandante rompiera sus lazos con los Advs. Yuval y Arad, idearon un plan malicioso para perjudicar también al abogado Strugano y comenzaron una campaña de difamación falsa y fea contra él, durante la cual publicaron artículos ficticios en los que se acusaba al abogado Strugano de haber ayudado supuestamente al demandante a escapar de las autoridades y de ser cómplice del demandante en la realización de fraudes en el comercio de divisas llevados a cabo en todo el mundo.»

La demanda también afirma que los Advs. Yuval y Arad contrataron los servicios de empresas cibernéticas, a través de las cuales crearon sitios web en los que se publicaba información falsa y engañosa sobre el abogado Strugano, que incluía su nombre, foto y datos personales. También abrieron cuentas ficticias en redes sociales a nombre del abogado Strugano.

Wygodski se encuentra actualmente detenido en Alemania como sospechoso de estafar a los inversores. Está solicitando, a través de los adv. Blecher y Zeevi, que se le devuelvan los 100 millones de euros que, según él, le fueron robados durante su intento de eludir la investigación por el fraude en el que él mismo es sospechoso.

«Demanda de intimidación ficticia»

«Globes» no pudo obtener respuesta de los demandados Advs. Guy Yuval y Uri Arad. Su bufete dijo que estaban en el extranjero por tiempo indefinido, y que no había forma de contactar con ellos mientras estuvieran en el extranjero. Sin embargo, al poco tiempo, el abogado Guy Yuval volvió a llamar y pidió dar su respuesta al artículo, e incluso aceptó reunirse en Tel Aviv. Cuando se le preguntó cómo podía reunirse en Tel Aviv, mientras su empresa decía que estaba en el extranjero por tiempo indefinido, y que no hay manera de ponerse en contacto con él – Adv Yuval respondió: «Probablemente sea un malentendido, sólo que Uri está en el extranjero».

Sobre el caso, el abogado Yuval dijo: «Se trata de una demanda de intimidación ficticia, presentada por Jack Wygodski, un delincuente y criminal internacional que estafó a miles de víctimas inocentes por cientos de millones de euros.

«Wygodski está actualmente acusado en Alemania de dirigir una organización criminal y un sofisticado fraude transcontinental a gran escala. Wygodzki está detenido hasta el final del proceso, y se están presentando demandas penales y civiles contra él y sus socios en el crimen, la mayoría de los cuales son israelíes en todo el mundo.

«Se puso en contacto con nosotros para recibir servicios financieros y se presentó como un hombre de negocios internacional. Después de varios meses nos quedó claro que pertenece a una organización delictiva y que sus fondos son fondos robados en una estafa de divisas.

«Cuando denunciamos, a petición de las autoridades alemanas, que están trabajando contra él, su enorme cantidad de dinero guardado en una cuenta bancaria en Singapur, que intentaba ocultar a las miles de víctimas a las que estafó, nos hizo pasar por sus enemigos y nos persiguió de todas las formas posibles, para evitar que cooperáramos con las autoridades.

«Para ello, Wygodski llegó a enviar delincuentes a nuestro domicilio en plena noche, y a nuestro bufete en horario de oficina, con el fin de disuadirnos de cooperar en el proceso penal y civil contra él en Alemania. Estos delincuentes fueron filmados y fotografiados e incluso detenidos por la policía, después de que presentáramos denuncias.

«Tras el fracaso de la intimidación por parte de los delincuentes, Wygodski pasó a la siguiente etapa, que es un intento de desacreditarnos o deslegitimarnos, con una demanda que es totalmente un acto de fraude, que por supuesto será rechazada. No nos dejaremos amedrentar y seguiremos colaborando con las autoridades de Alemania para que pague por sus acciones ante las miles de víctimas».

El demandado Miki Hefetz dijo en respuesta: «Todavía no he recibido la demanda. Es todo un disparate, es todo inventado. No creas todo lo que oyes».

Fuente: Globes