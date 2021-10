Líderes judíos y suecos se reúnen antes del foro mundial sobre antisemitismo

Itongadol.- El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, y el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, se reunieron en la Sinagoga de Malmö y compartieron los próximos pasos en la lucha contra el odio.

En vísperas de una histórica conferencia mundial, los principales líderes judíos y suecos se reunieron hoy en la Sinagoga de Malmö para celebrar la historia y la vida de la comunidad judía local, especialmente su resistencia durante un período de creciente antisemitismo en la región.

El acto de la sinagoga, organizado por el Congreso Judío Mundial, junto con el Consejo Oficial de Comunidades Judías de Suecia y la Comunidad Judía de Malmö, se celebró un día antes del Foro Internacional de Malmö sobre la Memoria del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo, que tendrá lugar el 13 de octubre.

El foro internacional, al que asistirán los jefes de Estado o de Gobierno de unos 50 países, se centrará en la identificación y aplicación de medidas concretas para contrarrestar el antisemitismo y otras formas de odio y para promover la educación y el recuerdo del Holocausto.

El presidente del Congreso Judío Mundial (WJC), Ronald S. Lauder, el primer ministro sueco, Stefan Löfven, y los líderes de las comunidades judías compartieron sus ideas en la reunión del martes en la sinagoga sobre la rica historia de los judíos de Suecia y los próximos pasos para luchar contra las expresiones actuales de odio contra los judíos a nivel local y nacional.

En su discurso en la sinagoga, Lauder dijo: «Me he enfrentado al antisemitismo desde que me involucré en el mundo judío. Eso es la mayor parte de mi vida adulta. He sido testigo de ello, he hablado con muchas víctimas del antisemitismo. También he sido objeto de él, yo mismo. He visto a gente perder la vida… porque resulta que son judíos», y añadió: «Todos los alumnos en las escuelas deben aprender sobre el Holocausto y entender cómo se produjo y a dónde conduce finalmente el odio». A continuación, abogó por un día festivo nacional el 27 de enero, día en que Auschwitz fue liberado en 1945, para que las escuelas de todo el mundo enseñen sobre el Holocausto.

«Todavía queda mucho por hacer. No soy ingenuo; me doy cuenta de que el odio a los judíos ha estado con nosotros durante 2.000 años y nunca desaparecerá del todo. Pero podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que este virus se extienda. Aplaudimos al Primer Ministro sueco y al Gobierno por haber dado los primeros pasos. Y les agradezco su ayuda a la comunidad judía de aquí para proteger sus sinagogas, su escuela y su gente», afirmó Lauder.

El presidente del WJC también dijo: «Soy consciente de que hay que encontrar un acuerdo justo y razonable con el pueblo palestino. He perseguido una solución de dos estados durante años y nunca he renunciado a esta idea. Dos Estados para dos pueblos es la única manera de que este largo conflicto llegue por fin a una conclusión justa».

En los últimos años, el antisemitismo se ha manifestado con regularidad en Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia, especialmente en sus escuelas, y ha ganado la atención internacional. Los máximos dirigentes suecos se han comprometido a dedicar recursos a iniciativas de fortalecimiento de la democracia en las escuelas y otros centros educativos. A finales de marzo de 2022, el país asumirá la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y se ha comprometido a abrir el Museo Sueco del Holocausto en julio de 2022.

«Esta semana nos reunimos aquí en Malmö para recordar el capítulo más oscuro de la historia, el capítulo más oscuro de la humanidad», dijo el primer ministro Löfven. «No tuvo lugar en suelo sueco; sin embargo, cuando los judíos empezaron a salir de Alemania tras 1933, la mayoría de los países, incluida Suecia, se mostraron reacios a aceptar más que un puñado de refugiados judíos».

También dijo: «Cada vela de Shabat encendida, cada canción en yiddish o ladino y cada judío sueco que lleva una kipá o una estrella de David con orgullo es una postura contra el odio».

El Dr. Nachman Shai, Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, dijo a la audiencia que Israel apoya a la comunidad judía de Malmö.

«Todo individuo judío tiene derecho a vivir una vida judía plena y orgullosa dondequiera que elija», dijo. «Además, debe tener la oportunidad de mantener con orgullo y de forma activa relaciones con Israel… sin ser cuestionado».

Ann Katina, presidenta de la Comunidad Judía de Malmö, actuó como conductora de la ceremonia mientras hablaba de la vibrante historia de la vida judía en Malmö. La comunidad celebrará su 150º aniversario el mes que viene.

«La vida judía en Suecia es más que antisemitismo», dijo Katina, y añadió que se abrirá un centro de aprendizaje judío en la sinagoga «con el objetivo de aumentar el conocimiento de la cultura, la religión, la historia, el Holocausto y el antisemitismo judíos». Se unió a Aron Verständig, Presidente del Consejo Oficial de Comunidades Judías de Suecia, para agradecer a la comunidad local su apoyo y dedicación a la educación.