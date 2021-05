LAS PREOCUPACIONES DE ESTADOS UNIDOS SOBRE CHINA DICEN QUE AMENAZA EL ACUERDO DE ARMAS DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Itongadol.- La venta estadounidense de aviones de combate F-35 y otras armas avanzadas a los Emiratos Árabes Unidos está en duda por los signos de la expansión de los lazos entre Beijing y Abu Dhabi, informó el Wall Street Journal el martes, citando a funcionarios estadounidenses no identificados.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó en abril la venta de 23.000 millones de dólares que negoció su predecesor, Donald Trump, cuando Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de normalización el verano pasado.

El primer ministro Benjamin Netanyahu negó que la venta de armas, que generó preocupación en Israel, fuera una cláusula secreta en los llamados Acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

El acuerdo incluía 50 aviones de combate furtivos F-35, drones y otras municiones avanzadas.

Según el informe, EE. UU. Tenía tres criterios para la venta: «que se mantenga la ventaja militar cualitativa de Israel; que los EAU garanticen que terceros países, en particular China, no tengan acceso al F-35 y a la tecnología de drones; y que no frenar el uso de armas en Yemen y Libia, zonas de guerra donde han operado las fuerzas emiratíes «.

Los funcionarios estadounidenses dijeron al Wall Street Journal que la administración buscaba garantías de que los Emiratos Árabes Unidos no otorgarían a China u otras naciones acceso a la última tecnología militar estadounidense.

Dijeron que Estados Unidos estaba preocupado por las aspiraciones de China en la región del Golfo, incluida Arabia Saudita, y agregaron que una delegación de altos funcionarios estadounidenses debía visitar los Emiratos Árabes Unidos a principios del próximo mes y discutiría el asunto con funcionarios emiratíes.

Según el informe, surgieron preocupaciones después de que las agencias de inteligencia estadounidenses observaron que dos aviones pertenecientes al ejército chino aterrizaron en un aeropuerto de los Emiratos Árabes Unidos y «descargaron cajas de material indeterminado».

Uno de los funcionarios dijo al periódico que Washington informó al gobierno emiratí que el establecimiento de una base china en suelo de los Emiratos Árabes Unidos «acabaría efectivamente» con el trato de armas.

Pero, el periódico citó al funcionario diciendo: «Washington y Abu Dhabi pueden no estar de acuerdo sobre lo que constituye una ‘base'».

El informe citó al embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba, diciendo que su país tiene «un historial largo y constante de protección de la tecnología militar estadounidense».

El informe del WSJ agregó que los funcionarios de la administración Biden todavía estaban negociando los términos de la venta de armas con el gobierno emiratí, ya que insistieron en que la ventaja militar cualitativa de Israel no se verá comprometida por el acuerdo.