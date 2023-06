Las armadas de EE. UU. y Gran Bretaña acuden al rescate del barco ‘hostigado’ por Irán en el Golfo Pérsico

Itongadol.- La Marina estadounidense informó el lunes de que sus marinos y la Marina Real del Reino Unido habían acudido en ayuda de un buque en el crucial estrecho de Ormuz después de que la Guardia Revolucionaria iraní lo «acosara».

Tres buques de ataque rápido de la Guardia con tropas armadas a bordo se acercaron al mercante no identificado a corta distancia el domingo por la tarde, indicó la Marina estadounidense en un comunicado. Ofreció imágenes en blanco y negro que, según dijo, procedían de un Boeing P-8 Poseidon de la US Navy que sobrevolaba el lugar, en las que se veían tres pequeñas embarcaciones cerca del buque mercante.

El destructor de misiles guiados USS McFaul de la US Navy y la fragata HMS Lancaster de la Royal Navy respondieron al incidente, y el Lancaster lanzó un helicóptero.

«La situación se calmó aproximadamente una hora después, cuando el buque mercante confirmó que la embarcación de ataque rápido había abandonado el lugar», declaró la Marina. «El buque mercante continuó transitando por el Estrecho de Ormuz sin más incidentes».

El Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico, ve pasar una quinta parte del petróleo mundial.

Aunque la Marina no identificó al buque implicado, los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic.com analizados por The Associated Press mostraron que el granelero Venture, con bandera de las Islas Marshall, cambió erráticamente de rumbo mientras atravesaba el estrecho en el momento del incidente. Su localización también coincidía con la información sobre el incidente facilitada por United Kingdom Maritime Trade Operations, una operación militar británica que supervisa el tráfico en la región. El buque también se parecía a las imágenes difundidas por la Marina.

El administrador registrado del buque, Trust Bulkers de Atenas (Grecia), no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los medios de comunicación estatales iraníes y la Guardia Revolucionaria no reconocieron inmediatamente el incidente. La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Este último incidente se produce después de una serie de enfrentamientos marítimos que involucran a Irán después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales en 2018.

La presunta incautación estadounidense del Suez Rajan, un petrolero vinculado a una firma de capital privado estadounidense que se cree que transportaba crudo iraní sancionado frente a Singapur, probablemente provocó que Teherán tomara recientemente el petrolero de bandera de las Islas Marshall Advantage Sweet. Ese buque transportaba crudo kuwaití para la empresa energética Chevron Corp. de San Ramon, California.

Aunque las autoridades no han reconocido la incautación del Suez Rajan, el buque se encuentra ahora frente a la costa de Galveston, Texas, según los datos de seguimiento de buques analizados por The Associated Press.

En mayo, Irán también incautó el Niovi, un petrolero con bandera de Panamá, cuando salía de un dique seco de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) con destino a Fujairah, en la costa oriental de EAU. Aunque no transportaba ningún cargamento, los datos de S&P Global Market Intelligence vistos por AP mostraban que el Niovi recibió en julio de 2020 petróleo de un buque conocido entonces como Oman Pride.

En agosto de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Oman Pride y a otras personas relacionadas con el buque por estar «implicados en una red internacional de contrabando de petróleo» que apoyaba a la Fuerza Quds, la unidad expedicionaria de la Guardia que opera en todo Oriente Medio. Supuestos correos electrónicos publicados en línea por Wikiran, un sitio web que solicita documentos filtrados de la República Islámica, sugieren que la carga transportada por el Niovi se vendió a empresas de China sin permiso.

Las imágenes por satélite analizadas por AP muestran a esos dos buques anclados frente a Bandar Abbas (Irán).

Las recientes incautaciones han ejercido una nueva presión sobre Estados Unidos, durante mucho tiempo garante de la seguridad de las naciones árabes del Golfo. La semana pasada, Emiratos Árabes Unidos afirmó que había «retirado su participación» en un comando naval conjunto denominado Fuerzas Marítimas Combinadas, aunque la Armada estadounidense afirmó que seguía formando parte del grupo.

Mientras tanto, el Mando Central del ejército estadounidense declaró el sábado que su jefe había visitado la región, se había reunido con el líder emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y había «debatido las preocupaciones compartidas en materia de seguridad regional, así como las asociaciones de seguridad entre Estados Unidos y los EAU».

El mes pasado, los comandantes de las armadas estadounidense, británica y francesa con base en Oriente Medio también transitaron el Estrecho de Ormuz el viernes a bordo de un buque de guerra estadounidense, una señal de su enfoque unificado para mantener abierta la crucial vía navegable después de que Irán se apoderara de los dos petroleros.