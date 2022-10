Lapid condena a Rusia por primera vez como Primer Ministro

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Yair Lapid, condenó esta tarde los ataques de Rusia contra objetivos civiles en Kiev, en la primera declaración de este tipo de un primer ministro israelí.

«Condeno enérgicamente los ataques rusos contra la población civil en Kiev y otras ciudades de Ucrania. Envío nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo ucraniano», expresó Lapid.

I strongly condemn the Russian attacks on the civilian population in Kyiv and other cities across Ukraine. I send our sincere condolences to the families of the victims and the Ukrainian people.

