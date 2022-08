Lapid a Estados Unidos y Europa: »Abandonen las conversaciones con Irán o parecerán débiles»

Itongadol.- Occidente mostrará debilidad si no detiene las conversaciones nucleares con Irán ahora, expresó el primer ministro israelí, Yair Lapid, a los interlocutores estadounidenses y europeos el jueves.

Lapid transmitió ese mensaje al canciller alemán Olaf Scholz, al embajador de EE.UU. en Israel, Tom Nides, y al presidente del Subcomité del Congreso de EE.UU. para Medio Oriente, Ted Deutch el jueves.

Según Eyal Hulata, el asesor de Seguridad Nacional israelí, Lapid tiene previsto hacer lo mismo en las reuniones que mantendrá en Washington la próxima semana.

Las llamadas telefónicas de Lapid se produjeron días después de que Irán respondiera a lo que pretendía ser un texto final de un acuerdo nuclear renovado que el coordinador de las conversaciones, la UE, presentó, continuando con la búsqueda de cambios.

Estados Unidos informó que estaba revisando la respuesta de Irán, que recibió de la UE, ya que las conversaciones son indirectas por la insistencia de Teherán.

Irán siguió exigiendo garantías a Estados Unidos de que los futuros presidentes no abandonarán el acuerdo, como hizo Donald Trump en 2018. Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden no puede asumir legalmente ese compromiso.

Además, Irán busca una garantía de que, tras el levantamiento de las sanciones, las empresas occidentales harán negocios con la República Islámica, lo que, de nuevo, es algo que las economías de libre mercado no pueden prometer.

Sin embargo, Irán no respondió a un compromiso de la UE relativo a la exigencia de Teherán de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ponga fin a su investigación sobre los rastros de material nuclear encontrados en lugares no declarados. El borrador final de la UE establecía que las partes del acuerdo no se opondrían al cierre de la investigación si Irán daba respuestas creíbles sobre el origen de los rastros nucleares para cuando se aplicara el acuerdo, lo que va en contra de las declaraciones de Estados Unidos y del E3 que se oponen a la politización del OIEA.

La Junta de Gobernadores del OIEA pidió a Irán que respondiera a las preguntas del organismo de control nuclear, e Irán cerró las cámaras de vigilancia del organismo en el país.

El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015 levantó las sanciones a Irán, permitiendo el flujo de miles de millones de dólares en su economía, a cambio de limitaciones en su programa nuclear. Estas limitaciones expirarían con el tiempo, terminando en 2030, y las restricciones a la fabricación de centrifugadoras avanzadas expiran el próximo año. La administración Trump abandonó el acuerdo en 2018, optando por más sanciones en su lugar, y la administración Biden comenzó a negociar un retorno al JCPOA a principios del año pasado.

El acuerdo renovado, tal como lo redactó la UE, no amplía los beneficios de no proliferación del JCPOA, mientras que ofrece el mismo alivio de sanciones que en 2015.

Por otro lado, Lapid y el Canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, conversaron el jueves, dos días después de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijera, en una conferencia de prensa con Scholz, que los palestinos sufrieron «50 holocaustos» a manos de Israel.

Scholz explicó que era importante para él aclarar esto personalmente a Lapid y públicamente.

Lapid le agradeció el gesto, como primer ministro de Israel y como hijo de un sobreviviente del Holocausto.

«Hoy hablé con Yair Lapid por teléfono y le aseguré que Alemania e Israel mantienen una estrecha colaboración. Nuestra posición es clara: condenamos cualquier intento de negar o restar importancia al Holocausto. Espero recibir pronto a Yair Lapid en Berlín», tuiteó Scholz.

I am disgusted by the outrageous remarks made by Palestinian President Mahmoud #Abbas. For us Germans in particular, any relativization of the singularity of the Holocaust is intolerable and unacceptable. I condemn any attempt to deny the crimes of the Holocaust.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 17, 2022